Cellularline annuncia la sua partecipazione a IFA 2022

La storica azienda di Reggio Emilia conferma la propria presenza a una delle più importanti manifestazioni tech d’Europa

Cellularline, gruppo leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, conferma la sua partecipazione all’IFA (Internationale Funkausstellung Berlin). L’evento tedesco torna in presenza, a seguito del lungo periodo di stop dovuto alla pandemia di Covid-19, e rappresenta una delle manifestazioni europee più importanti dell’elettronica dove i player più rilevanti del settore tech mettono in mostra i loro servizi e prodotti più all’avanguardia.



Cellularline si presenta all’evento berlinese portando in vetrina i suoi prodotti innovativi e sempre più eco-friendly, frutto di un rinnovato modello sostenibile di business e di continue ricerche sui bisogni dei consumatori, e le sue strategie per il punto vendita fisico e online.

L’evento si terrà a Berlino dal 2 al 6 settembre 2022 presso l’area espositiva di Messe Berlin nel distretto di Charlottenburg-Wilmersdorf. L’IFA figura come l’occasione più attesa da parte dei market leader del settore, come Cellularline, che vogliono incontrare in presenza partner commerciali, distributori, clienti ed esibire i propri prodotti agli utenti più appassionati di nuove tecnologie ed elettronica.

Cellularline è orgogliosa di rappresentare, come leader di mercato, l’Italia a un evento di questa portata. Una preziosa occasione di confronto dove le aziende di riferimento potranno tessere relazioni e scambiarsi suggestioni sul futuro dell’elettronica e della tecnologia.

