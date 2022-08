MSI - sconti sui notebook per la produttività e gaming

Il rientro a scuola e all?università si sta avvicinando e MSI lancia due nuove iniziative promozionali, che consentiranno agli studenti italiani di acquistare un compagno di studi per il nuovo anno scolastico e accademico a condizioni davvero vantaggiose.

Da oggi 29 Agosto e fino al 6 Settembre, grazie aIla promozione ?End of Summer Sale? è, infatti, possibile acquistare su Amazon con sconti fino a 600 euro diversi dei modelli di notebook per la produttività più noti di MSI, che sono perfetti anche per chi studia.

Tra questi si distinguono il Prestige 15, equipaggiato con un confortevole display da 15,6? FHD, in vendita a 1.249 euro anziché a 1.699 euro, e il Prestige 14 Evo, basato sull?efficiente piattaforma Intel® EvoTM, che è acquistabile a 1.099 euro anziché 1.699 euro. Chi dispone di un budget più contenuto può, invece, orientarsi sui laptop compatti e leggeri della serie Modern, disponibili sia con display da 14,1? sia da 15,6?, e in vendita con prezzi a partire da 389 euro, anziché da 599 euro.

Coloro che sono alla ricerca di un notebook per il gaming, con cui studiare, ma anche giocare alla grande nel tempo libero, invece, possono approfittare della Gaming Week su Amazon, che inizia oggi e terminerà il 10 Settembre.

I gamer più appassionati non potranno farsi sfuggire il potentissimo GE66, dotato di display da 15,6" QHD e grafica NVIDIA GeForce RTX 3080, con cui giocare sempre al massimo, che è in vendita a 2.899 euro, anziché 3.499 euro. Tra gli altri modelli per il gaming si distinguono poi il compatto Stealth GS66, equipaggiato con display da 15,6" e NVIDIA GeForce RTX 3070Ti, acquistabile a 2.499, con uno sconto di ben 700 euro, e il Crosshair 15, dotato di display da 15,6FHD e RTX3060, in vendita a 1.299 euro, anziché 1.899 euro.

Altre News per: scontinotebookproduttivitàgaming