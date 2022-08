Batman: Arkham City, disponibile adesso l’esclusiva Comic Edition

Il secondo cofanetto della trilogia, realizzato in collaborazione con Panini e in tiratura limitata, arriva sul mercato in esclusiva da GameStop

È adesso disponibile da GameStopla Comic Edition di Batman: Arkham City, realizzatain collaborazione con Panini. Questa edizione esclusiva e in tiratura limitata del titolo, secondo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive, contiene l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation 4, un poster, un comic book realizzato da Panini per l’occasione e diversi contenuti extra.

In particolare, il comic book scritto da Paul Dini e disegnato da artisti del calibro di Carlos D’Anda, Dustin Nguyen, Ben Herrera, Ted Naifeh e Derek Fridolfs raccoglie l’intera miniserie “Batman: Arkham City”, i cinque capitoli pubblicati digitalmente e lo speciale “Batman: Arkham City End Game”, mentre gli schizzi e le bozze disegnati da Carlos D’Anda daranno un’idea del dietro le quinte della realizzazione del videogioco.

“Batman: Arkham City - Comic Edition” arrivain esclusiva da GameStop al prezzo di €59,99.

Altre News per: batmanarkhamcitydisponibileadessol’esclusivacomic