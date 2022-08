Basta col gin tonic: La nonnina schiaffeggia lo steward in aereo

Una anziana signora hato unosu unquando lui le ha portato via il suo gin tonic. La donna, che sembra essere sulla settantina, è diventata improvvisamente aggressiva e ha colpito l'impiegato della compagnia aerea Jet2 sul volo da Manchester a Rodi, in Grecia. L'è stato costretto ad atterrare a Monaco, in Germania. Qui la nonna è stata portata via dalla polizia. Gli schiaffi allosono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un volo già complicato: la donna, appena decollata, ha infatti cominciato a dare di matto dopo la richiesta (negata) di avere champagne gratis.

Alla fine le portarono un gin tonic, ma siccome non aiutava a mantenerla calma, quando un membro del suo equipaggio le si avvicinò per prenderle da bere, andò su tutte le furie. Il personale ha cercato di calmarla, ma non ha funzionato. Un passeggero si è anche lamentato del fatto che la donna avesse urinato sulla sedia prima di essere portata via da nove poliziotti. La scena è stata ovviamente girata, finendo su TikTok dove gli utenti si sono detti scioccati dalle immagini. La compagnia aerea Jet2 ha confermato che il volo doveva atterrare a Monaco per far scendere un passeggero "indisciplinato", scusandosi per l'inconveniente.

Altre News per: bastatonicnonninaschiaffeggiastewardaereo