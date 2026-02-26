Nonno schiaffeggia un bambino a scuola a Voghera per difendere la nipote

Un nonno entra a scuola e colpisce un alunno per difendere la nipote da presunti atti di bullismo. L’episodio è avvenuto a Voghera durante l’ingresso mattutino, quando l’uomo è riuscito a passare senza essere fermato.

È successo alla scuola primaria «Leonardo da Vinci» di Voghera, in provincia di Pavia, nelle prime ore della mattina. Un uomo si è introdotto nell’edificio approfittando del momento di ingresso di alunni e insegnanti, riuscendo a superare i controlli.

Una volta dentro, ha raggiunto un’aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino. Secondo quanto riferito, l’uomo riteneva che il piccolo avesse avuto comportamenti da bullo nei confronti della nipote.

Dopo il gesto, il nonno si è allontanato rapidamente, senza lasciare il tempo all’insegnante presente di reagire. La scena ha colto di sorpresa il personale scolastico, che non è riuscito a fermarlo in tempo.

La dirigente dell’Istituto comprensivo «Sandro Pertini», Maria Teresa Lopez, ha confermato l’accaduto e ha parlato di un episodio grave. La scuola ha avvisato le forze dell’ordine e ha ribadito che situazioni tra studenti vanno affrontate seguendo i canali previsti.

Secondo la dirigente, comportamenti del genere non possono essere tollerati. Gli adulti, ha spiegato, devono rivolgersi agli insegnanti o alla direzione, evitando qualsiasi iniziativa personale all’interno dell’ambiente scolastico.