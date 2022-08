CAPTAIN TSUBASA: La seconda parte del DLC “EPISODIO: RISING STARS è disponibile

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e compatibile con PlayStation 5, ha rilasciato oggi un nuovo contenuto scaricabile, la seconda Parte di “EPISODIO: RISING STARS”.

In questo DLC, saranno disponibili le versioni alternative di 3 personaggi. Tsubasa Ozora, i gemelli Tachibana e Juan Diaz scendono in campo con nuove abilità. Divertiti con le storie “What if” della la Junior Youth World Challenge!

I giocatori potranno essere sbloccati dopo aver finito le loro relative missioni della storia.



I personaggi sono disponibili anche come acquisto individuale e sono parte del Character Mission Pass diCAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS.

