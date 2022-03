CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS - Season Pass 2 e nuovi contenuti gratuiti

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS, disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ha da oggi nuovi contenuti!

I giocatori possono ora scoprire una nuova modalità chiamata “Incontro Freestyle” in cui vari power-up saranno presenti sul campo, rendendo le partite ancora più epiche e divertenti.

Inoltre è stato aggiunto un nuovo percorso alla modalità “New Hero” e i giocatori potranno unirsi alla Hirado MS per giocare insieme a Jito, uno dei difensori più forti del Giappone, e Sano, l’acrobatico attaccante, e guidare la squadra alla vittoria.

Entrambe le modalità sono disponibili gratuitamente per i giocatori diCAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS.

Da domani sarà disponibile un nuovo Season Pass con nuove missioni e nuove versioni di alcuni dei giocatori più conosciuti di Captain Tsubasa. Il Season Pass 2 darà accesso a 9 giocatori che possono essere sbloccati dopo aver finito i relativi eventi storia.

I primi tre personaggi sono Taro Misaki, Hikaru Matsuyama e Karl Heinz Schneider. 6 ulteriori saranno parte del Season Pass 2 e verranno svelati più avanti.

