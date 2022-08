MyTEAM - NBA 2K23

2K ha rivelato oggi un'ampia panoramica delle nuove funzionalità e degli aggiornamenti in arrivo in MyTEAM in NBA 2K23, tra cui le nuovissime carte e ricompense, l'introduzione di Triple Threat Online: Co-Op e l’eliminazione dei contratti.

"Quest'anno abbiamo apportato a MyTEAM una serie di modifiche molto richieste dalla nostra community, tra cui la rimozione dei contratti e l'aggiunta di Triple Threat Online: Co-Op che permette ai giocatori di fare squadra con gli amici per la prima volta in assoluto per testare le loro abilità nel gioco online Co-Op 3v3", ha dichiarato Erick Boenisch, VP dello sviluppo NBA di 2K e Visual Concepts.

