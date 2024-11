Giocate, gestite, collezionate e gareggiate ovunque con NBA 2K25: MyTEAM su iOS e Android

Inizia oggi la pre-registrazione per scaricare gratuitamente il gioco su mobile che consentirà ai giocatori di 2K di creare e gestire le formazioni MyTEAM da qualsiasi luogo.

2K ha annunciato oggi che NBA 2K25: MyTEAM, il gioco mobile scaricabile gratuitamente per iOS e Android, verrà lanciato il 29 novembre 2024. La pre-registrazione si potrà fare a partire da oggi, giovedì 7 novembre 2024. Grazie a NBA 2K25: MyTEAM, i giocatori potranno costruire un roster da sogno, divertirsi con alcune delle loro modalità MyTEAM preferite - tra cui le nuove Showdown e Breakout - e guadagnare PE Stagione e MyTEAM REP giocando da qualsiasi luogo si trovino. I giocatori potranno infine sincronizzare i loro progressi in NBA 2K25 MyTEAM e continuare a salire di livello grazie alla compatibilità cross-progression tra gli account PlayStation e Xbox e il dispositivo mobile.

NBA 2K25: MyTEAM introduce nuovi aggiornamenti e modalità, come ad esempio:

? Casa d'aste. Con la reintroduzione della Casa d'Aste, i giocatori potranno cercare un giocatore ambito o metterlo nuovamente sul mercato. La Casa d'Aste rende la ricerca più strategica e semplice, assicurando ai giocatori la possibilità di fare un acquisto che li porti a dominare il campo.

? Nuove modalità: Showdown e Breakout. NBA 2K25: MyTEAM vanta una serie di modalità di gioco competitive, tra cui la nuovissima modalità Breakout per giocatore singolo, dove i giocatori possono sfidarsi in partite Triple Threat 3v3, Clutch Time 5v5 o in partite Full Lineup per ottenere ricompense man mano che avanzano nel tabellone. Con la nuova modalità Showdown, i giocatori potranno mettere alla prova la loro abilità nella modalità multigiocatore testa a testa e verificare se la loro formazione a 13 carte è all'altezza della sfida.

? Costruire e gestire il Roster. I giocatori potranno studiare e testare le loro strategie con infinite combinazioni di formazioni MyTEAM e gestire la propria squadra con facilità dal proprio dispositivo mobile, in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Inoltre potranno sfidare gli avversari con una formazione accuratamente realizzata e guadagnare REP MyTEAM completando sfide e partite.

? Gameplay rinnovato. L'esperienza di NBA 2K25: MyTEAM offre una giocabilità coinvolgente, i giocatori vanno a canestro, scartano i difensori e fanno canestro con la massima fluidità, il tutto reso vivo e realistico grazie a una grafica con immagini straordinarie. Inoltre, i giocatori possono usufruire del supporto completo del controller Bluetooth per un'esperienza di gioco più coinvolgente, garantendogli la possibilità di giocare nel modo che preferiscono.