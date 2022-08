DJI presenta AVATA - il drone con visuale in prima persona

Il drone si unisce al visore DJI Goggles 2 e all’intuitivo DJI Motion Controller per sfruttare l’impareggiabile tecnologia di DJI e offrire voli mozzafiato, per un’esperienza totalmente immersiva.

Nital, distributore italiano dei prodotti DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia video e fotografica creativa, presenta oggi DJI Avata, un nuovo drone che offre un'esperienza di volo immersiva senza precedenti.

Insieme al nuovo visore DJI Goggles 2 e all'intuitivo DJI Motion Controller, DJI Avata crea un nuovo standard per il volo con i droni con visuale in prima persona (FPV, ovvero First Person View), consentendo a ogni pilota di sfrecciare nel cielo e di sperimentare prestazioni sorprendenti, agilità e controlli intuitivi.

"DJI Avata è stato creato per risvegliare quel desiderio di volare presente in tutti noi, con una tecnologia di volo immersiva che consente a chiunque di poter esplorare quell'esperienza quasi extracorporea che è il volo in FPV", afferma Ferdinand Wolf, Direttore Creativo di DJI. “DJI Avata è incredibile da pilotare anche per un pilota principiante e offre caratteristiche di sicurezza avanzate che daranno a chiunque la libertà di provare ogni genere di acrobazie creative. Associato con DJI Goggles 2 e DJI Motion Controller, DJI Avata sembra veloce come il vento. Sia che tu stia volando per puro divertimento, sia per realizzare fantastici clip per i social media o per stupire gli spettatori in uno studio di produzione, DJI Avata ti mostrerà come la sua avvincente esperienza di volo sia capace di trasportarti in un nuovo mondo di possibilità creative sbalorditive”.

Il dispositivo offre nuove possibilità creative sia per i principianti che per i professionisti. Il suo design unico e compatto riduce il telaio di un drone tradizionale e lo fonde in un corpo costruito per garantire velocità e agilità, con un peso di soli 410 grammi pur integrando dei paraeliche per una maggiore sicurezza. La sua potente fotocamera stabilizzata, dotata di un sensore CMOS da 1/1.7" con 48 milioni di pixel effettivi, offre funzionalità di imaging di punta come la registrazione video in 4K/60fps e 2.7K/50/60/100/120fps, offrendo ai creators un nuovo strumento per catturare contenuti video premium senza sforzi. Inoltre, con un’autonomia di volo massima di 18 minuti, offre elevate prestazioni e brividi ad ogni volo.

DJI Avata è progettato per essere associato al visore DJI Goggles 2, la più recente tecnologia di controllo di volo DJI, e al DJI Motion Controller, che guida il drone in base ai movimenti della tua mano. Gli utenti possono anche controllarlo con il DJI FPV Remote Controller 2 già esistente e il visore DJI FPV Goggles V2. L'impareggiabile tecnologia di volo di DJI significa che DJI Avata può stazionare come un drone tradizionale, accelerare come un racer, zoommare e fermarsi in una frazione di secondo. Se DJI Avata viene spinto oltre i suoi limiti e atterra sottosopra, una nuova modalità Tartaruga gli consente di ruotare, tornando in posizione e decollando di nuovo. La tecnologia di controllo del volo e stabilizzazione di DJI Avata lo rende il drone perfetto per il divertimento, pur garantendo video sempre vividi e di qualità professionale:

DJI Goggles 2: Trasmissione ad alta risoluzione e bassa latenza

DJI Goggles 2 è dotato di uno schermo OLED chiaro con diottrie regolabili, permettendo agli utenti che normalmente portano gli occhiali di non indossarli quando si utilizza il visore. Se usato in combinazione con DJI Motion Controller, permette di controllare liberamente l’aeromobile e la fotocamera con stabilizzatore, per soddisfare le esigenze di ripresa in scenari differenti. Un intuitivo pannello a sfioramento sul lato del visore consente di controllarne facilmente le impostazioni con una sola mano.





DJI Goggles 2 è un visore di nuova generazione piccolo, leggero e confortevole, che offre immagini in FPV cristalline e paragonabili a quelle di altri droni DJI.

DJI Avata e DJI Goggles 2 si connettono utilizzando la trasmissione DJI O3+, la tecnologia più potente e affidabile di DJI che garantisce un controllo preciso, latenza ultra bassa e video dettagliati a 1080p/100fps con decodifica in H.265. Offre un ritardo di trasmissione più basso di soli 30 ms, una distanza di trasmissione massima di 2 km, doppia frequenza con selezione automatica, un bit-rate elevato di 50 Mb/s e metodi anti-interferenza all'avanguardia per garantire un feed sempre affidabile. DJI Goggles 2 offre anche una funzione di streaming wireless per visualizzare il feed in diretta dal tuo smartphone o computer sullo schermo del visore, offrendoti un'esperienza visiva più che coinvolgente. DJI Motion Controller

Il DJI Motion Controller è un dispositivo di controllo del volo completamente reinventato che consente all’utente di pilotare con precisione ed effettuare manovre complesse basate sui movimenti naturali della mano.Il sistema è così intuitivo che anche i principianti possono familiarizzare rapidamente e imparare a volare tramite movimenti fluidi continui, anche quando si vola rasenti al suolo, sfrecciando oltre gli ostacoli e passando attraverso recinti stretti o spazi aperti.

Sistema di imaging in 4K aggiornato con una super stabilizzazione

DJI Avata è dotato di un eccezionale sistema di imaging che supera quello di qualsiasi pilota FPV: un sensore fotografico con CMOS da 1/1.7 pollici a 48 MP con apertura f/2.8 e un obiettivo ultra grandangolare con un angolo di visualizzazione fino a 155°. Il campo visivo ampio consente scatti e video aerei immersivi fino a 4K/60fps, nonché filmati in slow motion a 2.7K/100fps. Dotato della modalità colore D-Cinelike, DJI Avata offre un'ampia tavolozza di colori che consente regolazioni cromatiche dettagliate ai tuoi lavori.

Anche durante le manovre aeree ad alta pressione, il drone mantiene i tuoi video nitidi e stabili grazie a due tecnologie di stabilizzazione di punta: DJI RockSteady, che elimina le vibrazioni complessive dell'immagine, e DJI HorizonSteady, che mantiene l'immagine orientata al livello reale. Tutti questi dati vengono salvati in 20 GB di spazio di archiviazione interno, che consente maggiore libertà e spontaneità quando si presenta l'opportunità di realizzare uno scatto creativo, anche senza una scheda microSD installata.

Volare con sicurezza e fiducia

I paraeliche integrati di DJI Avata rendono la fusoliera più resistente e riducono notevolmente la probabilità di rischio, consentendoti di volare con maggiore sicurezza, e con una struttura in grado di resistere a piccole collisioni e persino di raddrizzarsi dopo un capovolgimento grazie alla nuova modalità Tartaruga.

Quando il dispositivo è in volo, i piloti possono fare affidamento su una suite di funzioni di sicurezza che rendono il volo stesso un'esperienza memorabile e sicura. Le funzioni Freno d’emergenza e Volo stazionario sono disponibili in tutte le modalità di volo per arrestare il drone e stazionare in posizione in qualsiasi momento. Failsafe Return to Home, invece, riporterà automaticamente il drone al suo punto di partenza con la semplice pressione di un pulsante o nel caso in cui il segnale di trasmissione venga perso.

Nonostante le dimensioni contenute, DJI Avata include le tecnologie di sicurezza leader del settore, con cui DJI ha spianato la strada e ha mantenuto i cieli del mondo sicuri. Inoltre, utilizza il sistema di geofencing GEO 2.0 di DJI per avvisare i piloti delle restrizioni dello spazio aereo circostante, dei potenziali pericoli e per impedire automaticamente ai droni di volare vicino a determinati luoghi ad alto rischio, come gli aeroporti. DJI Avata dispone anche del sistema di ricezione AirSense ADS-B, per avvisare gli utenti quando aeroplani o elicotteri si trovano nelle vicinanze e trasmette il segnale AeroScope di DJI per aiutare le autorità a monitorare i droni in volo in luoghi sensibili.



La stragrande maggioranza dei piloti di droni vola in modo sicuro e responsabile e le prestazioni ad alta velocità di DJI Avata possono garantire maggiore attenzione e cura da parte degli utenti per essere consapevoli dell'ambiente circostante. Gli utenti che volano con il visore FPV dovrebbero sempre garantire la presenza un osservatore visivo per fungere da supervisore e molte giurisdizioni richiedono un osservatore visivo per osservare i potenziali rischi nello spazio aereo circostante. Si ricorda di volare sempre in modo responsabile e assicurarsi di comprendere e seguire sempre i requisiti legali per il volo.

DJI Avata è dotato sia di un sistema di rilevamento a infrarossi che di un sistema di visione verso il basso a due telecamere. Questi aiutano il velivolo a mantenere la posizione, stazionare in modo più preciso, volare al chiuso o in altri ambienti in cui la navigazione satellitare non è disponibile e identificare aree inadatte all'atterraggio come specchi d'acqua. Per rimanere orientati durante il volo indossando il visore, DJI Avata e DJI Goggles 2 mostrano anche il punto da cui è decollato il drone. Questa prospettiva di realtà aumentata (AR) offre un ulteriore senso di orientamento per aiutare il pilota a localizzare l'ambiente circostante in pochi secondi.

Un'esperienza di volo immersiva per ogni livello di abilità

DJI Avata consente ai piloti, dai principianti ai professionisti, di scegliere tra più modalità di volo da abbinare al proprio livello di abilità:

Modalità normale (N): con la modalità N, DJI Avata funziona in modo simile ad altri droni DJI, in grado quindi di stazionare sul posto con l'uso di sistemi di navigazione satellitare e/o sistemi di posizionamento visivo (VPS) sulla parte bassa del drone.

con la modalità N, DJI Avata funziona in modo simile ad altri droni DJI, in grado quindi di stazionare sul posto con l'uso di sistemi di navigazione satellitare e/o sistemi di posizionamento visivo (VPS) sulla parte bassa del drone. Modalità manuale (M) (solo con il radiocomando DJI FPV Remote Controller 2): vola in modalità M per sbloccare un controllo completo e illimitato insieme all’esperienza di volo immersiva in FPV. Gli utenti esperti possono personalizzare i parametri e sperimentare l’esperienza di volo e di ripresa di filmati come mai prima d’ora.

(solo con il radiocomando DJI FPV Remote Controller 2): vola in modalità M per sbloccare un controllo completo e illimitato insieme all’esperienza di volo immersiva in FPV. Gli utenti esperti possono personalizzare i parametri e sperimentare l’esperienza di volo e di ripresa di filmati come mai prima d’ora. Modalità Sport (S): come nuova miscela ibrida di modalità M e N, la modalità S offre alcune delle capacità di movimento dinamico fornite con la modalità M insieme alle principali caratteristiche di sicurezza della modalità N. La modalità S è il passaggio intermedio tra le tre modalità ed è stata sviluppata per dare ai piloti più spazio per esplorare le proprie abilità, man mano che si familiarizza con il drone.

Diventa un esperto di FPV con l'app DJI Virtual Flight

DJI Avata è controllato con l'app DJI Fly, che include tutorial dettagliati su come utilizzare il drone. L'app DJI Virtual Flight è un'app di simulazione gratuita che permette ai nuovi piloti di familiarizzare con i movimenti di volo dei droni in scenari facili, divertenti e privi di rischi. Il simulatore consente ai piloti di pilotare DJI Avata con varie impostazioni utilizzando il controller dedicato.

Accessori per ottenere il massimo dai tuoi voli

Una serie di nuovi accessori per DJI Avata offre ai piloti una tecnologia extra per ottenere il massimo da ogni volo e sfruttare al massimo la propria attrezzatura:

Batteria di volo intelligente per DJI Avata

Stazione di ricarica per batterie di DJI Avata

Eliche per DJI Avata

Telaio superiore per DJI Avata

Paraeliche per DJI Avata

Set di filtri ND per DJI Avata (ND8/16/32)

Caricatore portatile DJI da 65W

Caricatore per auto DJI da 65W

Zaino Carry More per visore DJI Goggles

DJI Avata è il drone con esperienza di volo immersiva in FPV più facile da pilotare e più emozionante per chiunque abbia mai sognato di volare come un uccello. Offre ai creators uno strumento unico per catturare in tutta sicurezza la sensazione entusiasmante del volo, al chiuso o all'aperto. Con la nascita di DJI Avata, chiunque potrà vivere l'emozionante esperienza di volare liberi.

Prezzo e disponibilità

DJI Avata è disponibile in preordine a partire da oggi su www.dji-store.it, presso i DJI Store di Milano e Roma e presso i rivenditori specializzati in diverse configurazioni:

- versione stand-alone di DJI Avata: a 579 €.

Senza radiocomando, motion controller o visore, è l’ideale per coloro che possiedono già un sistema DJI FPV con Goggles V2 e Controller.

- DJI Avata Pro-View Combo, a 1.439 €. Include DJI Avata, DJI Goggles 2 e DJI Motion Controller.

- DJI Avata Fly Smart Combo, a 1.159 €. Include DJI Avata, DJI FPV Goggles V2 e DJI Motion Controller.

è disponibile a 249 € e include due Batterie di volo intelligenti per DJI Avata e una Stazione di ricarica per batterie di DJI Avata.

