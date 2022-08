La vostra guida per prenotare gli AirBnB a Firenze

Firenze, la perla dell'Italia centrale, è riconosciuta in tutto il mondo come uno dei più importanti centri d'arte e di cultura. La città, nota anche come "culla del Rinascimento", attira ogni anno milioni di turisti con le sue famose opere d'arte, la sua splendida natura e il suo immenso patrimonio storico e culturale.

Se avete deciso di visitare Firenze, e avete già messo da parte il denaro e trovato il tempo per farlo, vi starete chiedendo dove alloggiare in città e come ottenere le migliori sistemazioni in base al budget e al tipo di soggiorno che avete in mente.

Gli AirBnB rivaleggiano ormai con gli hotel tradizionali in termini di costi e convenienza, perciò sempre più turisti scelgono questo approccio per vivere un'esperienza più autentica.

Scopriamo come organizzare un soggiorno indimenticabile a Firenze prenotando un AirBnB per godere al meglio di tutto ciò che la città ha da offrire.

Scegliete la posizione migliore

Quando si organizza una visita a Firenze è fondamentale scegliere la giusta ubicazione per il proprio alloggio. Troverete le migliori soluzioni nel Quartiere 1, noto anche come Centro Storico, il cuore pulsante della cultura e della storia della città.

In questa zona i prezzi possono essere elevati, ma non lasciatevi scoraggiare: potete sempre allargare la vostra ricerca alle zone circostanti. Potrete trovare alloggi molto interessanti in quartieri meno centrali come Rifredi, Le Cure e Oltrarno.

Inoltre soggiornare in periferia, magari in un quartiere come Via Bolognese, presenta diversi vantaggi. Eviterete il trambusto costante del centro città e otterrete più stanze e spazio a parità di spesa.

A Firenze i trasporti sono decisamente accessibili, e potrete facilmente prendere un taxi, un tram o uno scooter a noleggio per raggiungere le vostre destinazioni quotidiane.

Fate un elenco dei servizi e delle dotazioni che desiderate

Una volta stabilito dove alloggiare, considerate ciò che desiderate dall'affitto in termini di caratteristiche e servizi. AirBnB chiarisce quali dotazioni sono disponibili in ogni unità, come elettrodomestici da cucina, lavatrici, ferri da stiro, WiFi e altro ancora.

È inoltre possibile visualizzare quali servizi non sono inclusi in alcuni appartamenti, e ciò può agevolarvi nella vostra ricerca. L'aria condizionata non è molto comune nelle città europee, quindi tenetene conto quando visitate Firenze durante i mesi estivi più caldi.

Se viaggiate con bambini o persone anziane potreste aver bisogno di trovare uno spazio più grande dotato di migliori servizi e comfort. D'altra parte le persone che viaggiano da sole o in coppia trascorreranno la maggior parte del tempo in giro per la città, perciò affittare un alloggio di lusso non è certamente una loro priorità.

Leggete le recensioni degli utenti

Le recensioni degli utenti su AirBnB sono utilissime per orientarvi nella vostra scelta. Un consiglio: quando volete informarvi su un alloggio, anziché leggere le recensioni positive, scorrete verso il basso per vedere cosa dicono le recensioni negative.

In questo modo avrete una prospettiva completa sul vostro alloggio e riuscirete a farvi un’idea precisa di ciò che vi aspetta al vostro arrivo. Potreste anche ottenere alcuni consigli utili sulla città o delle indicazioni che miglioreranno la vostra esperienza.

Mettetevi in contatto e pianificate in anticipo

Cercate di pianificare il vostro soggiorno prenotando su AirBnB con largo anticipo. Non solo otterrete un prezzo migliore, ma avrete anche il tempo di programmare il vostro viaggio e di contattare l'host per qualsiasi domanda.

Alcuni AirBnB hanno disposizioni particolari per accedere all'appartamento, come ad esempio un codice digitale o una chiave nascosta. È necessario conoscerle in anticipo per evitare spiacevoli inconvenienti al momento dell'arrivo.

Durante il vostro soggiorno potete anche passare da un alloggio AirBnB all'altro per vedere la città da diversi punti di vista. Ciò richiede una certa pianificazione, ma vale la pena di fare uno sforzo in più. Come sempre, è bene conoscere le politiche di cancellazione di ciascun alloggio e attenersi alle regole.

Ricordate che anche voi riceverete una valutazione in qualità di ospiti, quindi dovrete trattare il luogo con rispetto e cura.

Approfittate dei depositi bagagli

Firenze è una città ideale per le passeggiate, ma di certo non vorrete trascinarvi dietro i bagagli se dovete spostarvi da un alloggio AirBnB all'altro, o se il vostro itinerario prevede altre tappe intermedie.

Per sfruttare al meglio ogni momento del vostro soggiorno potete utilizzare un deposito bagagli a Firenze, che vi consentirà di tenere le vostre valigie al sicuro mentre vi godete le bellezze della città. È la soluzione perfetta per chi deve lasciare un AirBnB al mattino e ha del tempo libero prima di fare il check-in in un altro posto.

I moderni sistemi di custodia sono rapidi, sicuri e digitali. Inoltre i depositi sono facilmente accessibili e situati in posizione centrale, come ad esempio presso la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella o il Museo Leonardo Da Vinci.

Arricchite il vostro soggiorno con delle attività

Una semplice passeggiata a Firenze è di per sé un viaggio magico, e non c'è bisogno di un programma preciso per godersi l'atmosfera della città. Se tuttavia volete organizzare il vostro viaggio in modo più strutturato, grazie al servizio offerto da AirBnB potrete prenotare facilmente alcune delle vostre attività preferite.

Attraverso il sito è possibile prenotare degustazioni di vino, corsi di cucina, tour a piedi e molte altre attività turistiche. In questo modo non visiterete solo Firenze, ma la vivrete fino in fondo!

