Firenze, truffa su Airbnb: occupa casa prenotata per 3 giorni e resta 8 mesi

Una donna di 40 anni si è finta turista per occupare illegalmente un appartamento prenotato su Airbnb a Firenze, nella zona Gavinana. La vicenda, denunciata dalla proprietaria Maria al Corriere Fiorentino, ha avuto inizio il 31 marzo, quando la presunta turista, una fiorentina, si è presentata dichiarandosi dottoressa e ricercatrice a Milano. Dopo i tre giorni di soggiorno prenotati, ha chiesto di restare qualche giorno in più, accordandosi privatamente e pagando in contanti.

Da aprile la situazione è degenerata: la donna si è rifiutata di lasciare l’abitazione, vivendo nell'appartamento insieme al figlio, un cane e un gatto.

Nonostante la denuncia per violazione di domicilio e insolvenza fraudolenta, il giudice civile ha respinto il ricorso d’urgenza per liberare l’immobile. La prima udienza è fissata a marzo, mentre Maria continua a subire danni economici, avendo persino scoperto che le utenze, precedentemente staccate, sono state riattivate a suo nome.

