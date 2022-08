E' morto a 96 anni l'attore Enzo Garinei

, prolifico attore teatrale, televisivo e cinematografico, nonché uno dei principali caratteristi del panorama italiano, si è spento all'età di 96 anni. Fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinei, Enzo aveva esordito nel cinema nel 1949, in Totò le Mokò. Numerose le sue apparizioni in commedie musicali e film, nonché nel teatro leggero di Garinei e Giovannini. Nel 2019-2020 era tornato in tournée con la nuova edizione di "Aggiungi un posto a tavola".

Per oltre cinquant'anni sul grande schermo e in teatro, aveva 96 anni. Fratello del drammaturgo Pietro, Enzo Garinei nasce nel maggio del 1926 e muove i primi passi nel cinema alla fine degli anni Quaranta, al fianco di Totò nella commedia "Totò le Mokò", come attore caratterista. Da quel momento iniziò una carriera ricca di soddisfazioni, che lo vide muovere anche sui palchi di tutta Italia. Tra i registi che più si sono affidati al suo talento c'erano Mario Mattoli, Carlo Ludovico Bragaglia e Mario Girolami. Nell'ultimo decennio il pubblico lo aveva potuto apprezzare in "100 metri dal paradiso", in una puntata della fortunata serie "Don Matteo" e in "Solo un minuto" di Francesco Mandelli, film del 2019. voce a Stan Laurel in alcuni suoi film e Sherman Hemsley, il papà della sitcom "The Jefferson". Nel 2009 ha ricevuto il premio “Leggio d'oro” in memoria di Alberto Sordi.

