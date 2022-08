Tensione fin dai primi scambi sul, per i future sul. In apertura nuovo record a. Poi in meno di un'ora di scambi il prezzo resta poco sotto i massimi a 299,75 euro. Ieri la chiusura aveva segnato 292,15 euro. Sul prezzo continua a pesare l'annuncio di Mosca che, a fine mese, fermerà l'approvvigionamento di gas all'Europa tramite il gasdotto Nord Stream 1.

Altre News per: prezzorecordeuro