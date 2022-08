FARMING SIMULATOR 22 AL GAMESCOM LA PLATINUM EDITION

Aggiornamenti importanti in mostra per Farming Simulator 22: con l’espansione Platinum, l’editore e sviluppatore GIANTS Software è pronto a mostrare, a gamescom, innumerevoli nuovi contenuti per la simulazione agricola, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Nuovi marchi, nuove macchine, nuove meccaniche di gioco insieme a una nuova mappa e molto altro verranno presentati con la Platinum Edition di Farming Simulator 22. È disponibile unnuovo video trailer per sintonizzare fan e giocatori con lo spirito agricolo che ha già contagiatogamescom.

PLATINUM EDITION: HANDS-ON A GAMESCOM

Dal 24 al 28 agosto, i visitatori possono provare in anteprima il nuovo contenuto della Platinum Edition (inclusa l’espansione Platinum, in aggiunta al gioco base) allo stand di Farming Simulator (B41) nella hall 7. Coltivando campi e foreste, i giocatori possono avere anche una preview della nuova mappaSilverrun Forest, le nuove machine del Gruppo Volvo e molte altre, e ulteriori contenuti prima del lancio fissato per il 15 novembre su PC e console.

“Con la Platinum Edition e la sua ampia gamma di attività agricole, Farming Simulator 22 diventa il modello di riferimento per l’agricoltura virtuale”, commenta Christian Ammann, CEO dell’editore GIANTS Software. “Siamo estremamente entusiasti e felici di presentare il nostro universo di Farming Simulator al pubblico digamescom.”

Gli ospiti interessati a incontri di business, trovano GIANTS Software nella hall 4.2 (stand D22).

FARMING SIMULATOR SUL PALCO

In aggiunta alle postazioni di gaming dedicate alla Platinum Edition, GIANTS Software invita i visitatori digamescom a tenere sott’occhio il palco, sul quale ogni giorno si susseguono spettacoli molto emozionanti. Nel mentre, la Platinum Edition viene presentata alle 11 e alle 15 con demo di gioco, che mostrano nuove caratteristiche come, ad esempio, delle gru che sollevano enormi alberi.…

Alle 13 e alle 17, un altro nuovo contenuto del gioco prenderà posto sul palco: il Pumps N’Hoses Pack di Creative Mesh introduce i cosiddetti sistemi ombelicali per una efficiente distribuzione del letame in Farming Simulator, permettendo così agli agricoltori virtuali di posare e combinare centinaia di metri di manichette sul suolo. Il DLC esce il 27 settembre su PC e console.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e Stadia. Farming Simulator 22 – Platinum Edition verrà rilasciato il 15 novembre. È disponibile unYear 1 Season Pass, che include l’espansione Platinum ed estenderà ulteriormente il contenuto del gioco in futuro. GIANTS Software, inoltre, continuerà a rilasciare aggiornamenti gratuiti e contenuti generati dagli utenti nell’apposita interfaccia all’interno del gioco.

