Turtle Beach Stealth 700 & 600 Gen 2 MAX sono in pre-order

LE PLURIPREMIATE TURTLE BEACH STEALTH 700 GEN 2 MAX & STEALTH 600 GEN 2 MAX, CUFFIE DA GAMING WIRELESS PER PLAYSTATION, SONO FINALMENTE DISPONIBILI PER IL PRE-ORDER

Per i giocatori su PS5 e PS4, le acclamate cuffie Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 MAX aggiungono compatibilità con ancora più sistemi di gioco e oltre 40 ore di durata della batteria all’impressionante lista di feature di livello premium

Le Stealth 600 Gen 2 MAX per PlayStation garantiscono oltre 48 ore di durata della batteria e la compatibilità con ulteriori sistemi di gioco, mentre le Stealth 600 Gen 2 USB, per il momento in uscita solo fuori dall’Europa, estendono la durata della batteria a oltre 24 ore ad un prezzo competitivo





Turtle Beach Corporation svela oggi i nuovi modelli dedicati a PlayStation con le nuove cuffie da gaming wireless Stealth 700 Gen 2 MAX, Stealth 600 Gen 2 MAX, e Stealth 600 Gen 2 USB. Le Stealth 700 Gen 2 MAX e le Stealth 600 Gen 2 MAX per PlayStation aggiungono una batteria di lunga durata e una compatibilità estesa ad un maggior numero di sistemi di gioco1alle solide suite di funzioni audio e di comfort che da anni rendono le cuffie della serie Stealth 700 e Stealth 600 di Turtle Beach i prodotti più venduti dell'azienda. Le Stealth 600 Gen 2 USB, in arrivo per il momento solo fuori dall'Europa, migliorano anch'esse le prestazioni della batteria mantenendo il prezzo di 99 dollari. I nuovi modelli per PlayStation sono disponibili da oggi per il pre-order su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati.





Le Stealth 700 Gen 2 MAX per Xbox, lanciate in precedenza nel 2022, hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e rientrano in alcune delle liste “best Wireless Xbox Headset” delle più importanti testate specializzate a livello globale.

Le Stealth 700 Gen 2 MAX per PlayStation saranno disponibili dal 2 ottobre 2022 in Cobalt Blue e Black ad un prezzo consigliato di 199,99 €. Le Stealth 600 Gen 2MAX per PlayStation saranno disponibili dal 18 settembre 2022 nelle colorazioni Black, Midnight Red, e Arctic Camo ad un prezzo consigliato di 139,99€. Le Stealth 600 Gen 2 USB per PlayStation saranno disponibili dal 18 settembre negli Stati Uniti nelle versioni Blacke White, ad un prezzo consigliato di 99,99 $. Nelle altre regioni, inclusa l’Europa, saranno disponibili nel 2023.

"I gamer di oggi vogliono cuffie che abbraccino più piattaforme e i modelli Stealth 700 e 600 Gen 2 MAX per PlayStation offrono ai giocatori di PS5 e PS4 un suono e un comfort eccellenti, oltre alla possibilità di utilizzarle su più sistemi di gioco per periodi di tempo più lunghi", ha dichiarato Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "I nostri modelli MAX per Xbox sono stati lanciati all'inizio di quest'anno con ottimi riscontri di critica e pubblico. Ora, gli appassionati di PlayStation su PS5 e PS4 possono sperimentare il potente audio di gioco 3D, il comfort ineguagliabile e le varie caratteristiche premium dell'azienda, tra cui il Superhuman Hearing® per un vantaggio competitivo, che rendono le nostre cuffie della serie Stealth 700 e 600 dei prodotti ideali per l'utenza PlayStation".

Le Stealth 700 Gen 2 MAX offrono un’esperienza audio di gioco premium su più sistemi. Premendo un pulsante i giocatori possono usare le cuffie su PS5 e PS4, Nintendo Switch, Windows PC e Mac, e provare il coinvolgente suono spaziale surround 3D, le funzionalità premium e i classici comfort per cui la serie Stealth 700 è già nota. La connessione Bluetooth delle Stealth 700 Gen 2 MAX le rende ideali per i giochi mobile su dispositivi iOS e Android compatibili, per rispondere alle chiamate o ascoltare musica mentre si sta giocando. I giocatori possono usare il Bluetooth anche per connettersi con l’app mobile complementare di Stealth 700 Gen 2 MAX, dove potranno personalizzare alcune funzioni come i preset audio, il monitoraggio del microfono ed altre impostazioni.

La batteria migliorata offre oltre 40 ore di gioco senza lag e interruzioni. La tecnologia ProSpecs, ideale per chi porta gli occhiali, offre il massimo della comodità insieme ai cuscinetti auricolari Aerofitin memory foam con raffreddamento a gel, mentre gli altoparlanti Nanoclearda 50 mm garantiscono il massimo dell’immersività. I giocatori potranno usufruire di una chat cristallina grazie al microfono flip-to-mute, oltre a funzionalità premium come l’esclusiva impostazione del suono Superhuman Hearing di Turtle Beach che fornisce un consistente vantaggio competitivo.

Le cuffie da gioco multipiattaforma Stealth 600 Gen 2 MAX per PlayStation offrono un’incredibile durata della batteria di 48 ore, che garantisce il loro utilizzo per giorni, e un audio di gioco di alta qualità. La connessione a bassa latenza e senza lag viene gestita dal trasmettitore USB wireless 2.4GHz di Turtle Beach. Semplicemente premendo un pulsante i giocatori possono selezionare il loro sistema di gioco preferito e sperimentare un suono surround spaziale 3D e la chat cristallina grazie ai potenti altoparlanti da 50mm con il microfono flip-to-mute della Gen 2. I cuscinetti auricolari ProSpecs™, adatti a chi porta gli occhiali, offrono un comfort eccezionale e i controlli con accesso facilitato consentono ai giocatori di regolare le impostazioni e ad attivare funzioni come il SuperhumanHearing.

Per maggiori informazioni sui prodotti e gli ultimi accessori di Turtle Beach visita www.turtlebeach.com

Altre News per: turtlebeachstealthsonoorder