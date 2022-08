A Controcorrente scontro tra Giovanni Frajese e Matteo Bassetti

Controcorrente viene trasmesso in diretta dallo studio 1 del Safa Palatino Center di Roma. Ieri sera, 21 agosto 2022, è andata in onda in prima serata una nuova puntata speciale di Controcorrente, durante la quale la conduttrice e i suoi ospiti hanno parlato delle liste elettorali comprese le liste dei "no-vax".

Poi c'è stata l'analisi della comunicazione sociale dei vertici politici e la testimonianza di un imprenditore in aumento di bollette. Infine, il pubblico di Controcorrente ha assistito allo scontro tra Giovanni Frajese e Matteo Bassetti. Giovanni Frajese, endocrinologo e docente all'Università del Foro Italico di Roma, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni di settembre 2022 con con Italexit, fondata da Gianluigi Paragone. In considerazione di ciò, Frajese è stato ospite della puntata di ieri 21 agosto 2022 di Controcorrente su Rete 4, durante la quale è intervenuto anche Matteo Bassetti. Dalla politica il discorso si è spostato sui vaccini e così Giovanni Frajese e Matteo Bassetti hanno avuto un confronto animato che ha gettato nel caos lo studio Controcorrente.

Frajese rivolgendosi a Bassetti ha sganciato una vera bomba: "Quello che hai fatto non è scienza ma solo propaganda". Lapidaria la risposta di Bassetti: “Se vuole andare a fare il parlamentare gli auguro buona fortuna, spero che la linea italiana sia quella del rigore scientifico”. Come sempre, gli utenti di Twitter hanno commentato sul famoso social quanto accaduto in diretta su Rete 4 in Controcorrente tra Giovanni Frajese e Matteo Bassetti. Tra i vari commenti si legge: “Ma Bassetti non si vergogna? Diceva tutto e il contrario di tutto a seconda di cosa si sentiva a suo agio. Mi manca il callo mi lascio curare da questo "," Se la scienza è finanziata e controllata dalle multinazionali farmaceutiche, cosa si intende per rigore scientifico? "," Bassetti blater, il dottor Frajese parla di scienza elogiando gli studi scientifici. Ecco dove sta la differenza. Great Doctor Frajese "," Frajese non dovrebbe essere invitato in TV "e" Tanto per chiarire nessuno dei due è un virologo ... Questo uso improprio delle parole è insopportabile ". Che dire? Come sempre, il popolo di Twitter si è diviso in Due.

"Quella che avete fatto voi non è scienza ma è solo propaganda" Giovanni Fraiese si rivolge a @ProfMBassetti #Controcorrente Speciale pic.twitter.com/dWiJgTMzSo — Controcorrente (@Controcorrentv) August 21, 2022

"Se vuole andare a fare il parlamentare gli auguro tutte le fortune, mi auguro che la linea italiana sia quella del rigore scientifico"@ProfMBassetti risponde a Giovanni Frajese#Controcorrente Speciale pic.twitter.com/t3HOASPlIN — Controcorrente (@Controcorrentv) August 21, 2022

