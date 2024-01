Borsa mercoledì 24 gennaio 2024: Asia positiva, solo Tokyo controcorrente

Le borse asiatiche registrano una giornata positiva, trainate dalle performance dei mercati cinesi. Hong Kong segna un aumento dell'1,93%, Shanghai dell'1,8%, e Shenzhen dell'1,25% in una sessione ancora in corso. Tuttavia, Tokyo si muove in controtendenza, chiudendo in ribasso dello 0,80%, alimentando timori legati alla possibilità che la Banca del Giappone cambi la sua politica finora accomodante sui tassi di interesse. Questa prospettiva ha influito negativamente sia sui titoli di Stato, con conseguente aumento dei rendimenti, sia sul mercato azionario. Inoltre, il rafforzamento dello yen ha penalizzato soprattutto le aziende orientate all'export.

Nel corso della giornata, sono attesi gli indici Pmi europei e statunitensi, oltre alle decisioni sui tassi di interesse della Banca Centrale Canadese, in vista dell'annuncio della Banca Centrale Europea.