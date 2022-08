Xiaomi Days : Offerte Imperdibili su Ebay

Già venduti a prezzi competitivi, i dispositivi e gli accessori Xiaomi sono disponibili per un periodo limitato a prezzi ancora più bassi sulla piattaforma Ebay per gli Xiaomi Days.



Al momento, queste offerte includono un codice sconto del 20% per risparmiare sull'acquisto di alcuni prodotti come il Tablet Xiaomi Pad 5, Redmi Note 11, il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C, Mi Smart Band 7, Redmi Buds 3 Pro e Redmi Note 10 5G.

Offerte Xiaomi Days su Ebay

Xiaomi è un brand cinese che sviluppa dispositivi high-tech offerti a ottimi prezzi. Dotati di molteplici tecnologie, i prodotti del marchio hanno già convinto molti consumatori. Insieme a una vasta gamma di smartphone, Xiaomi ha anche progettato diversi dispositivi e accessori, che troverai attualmente in vendita su Ebay a prezzo ridotto fino al 31 agosto 2022. Andiamo a scoprire quali.



Tablet Xiaomi Pad 5



Dotato di uno schermo WQHD+ da 11 pollici, ovvero 27,94 cm, questo modello ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Se non desideri utilizzare le cuffie, potrai comunque goderti un suono di qualità grazie ai quattro altoparlanti stereo immersivi integrati.

Acquistate il tablet Xiaomi Mi Pad 5 con codice sconto: Per risparmiare ancora di più sull'acquisto del Tablet Xiaomi Pad 5, non esitate ad utilizzare il link precedente, attraverso il quale ridurrete il costo dell'ordine del 20% utilizzando il codice sconto XIAOMIFESTAGO22.

Prima di finalizzare l'acquisto, ricordatevi di verificare di aver scelto la configurazione corretta per il tablet. Il Pad 5, infatti, è disponibile nelle versioni da 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione.

Indipendentemente dal modello selezionato, avrete 6 GB di RAM, un processore Qualcomm Snapdragon 860 e una batteria da 8720 mAh. Xiaomi propone il tablet in due colori: nero o bianco. In ogni caso, i bordi che lo circondano saranno di colore nero, per un maggiore comfort visivo.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11

Non dovrete più cercare il telefono perfetto con questa promozione sullo Xiaomi Redmi Note 11 disponibile su Ebay in questo momento.



Su Ebay infatti troverete un'offerta pazzesca anche su questo smartphone con uno sconto del 20%.

Il suo colore lucido si abbinerà a tutto e le sue ridotte dimensioni vi permetteranno di gestirlo in modo semplice e intuitivo. Il telefono sarà con voi ogni giorno, sia che si tratti di scattare foto, condividere sui social network, studiare, fare ricerche, effettuare chiamate o ascoltare musica.

Il suo processore Snapdragon 680 vi darà una sensazione di velocità, caricando e trasmettendo rapidamente i dati. La batteria da 5000 mAh completa il comparto regalando una grande autonomia con 43 ore di chiamate o 22 ore di riproduzione video e una ricarica completa in appena 1 ora con la ricarica rapida Pro 33W.

Le foto scattate saranno nitide e chiare con l'obiettivo principale da 50 MP e gli obiettivi aggiuntivi da 8 MP per l'ultra grandangolo e da 2 MP per la modalità ritratto. I selfie acquistano un'altra dimensione con la fotocamera da 13 Mpx dedicata e i giochi saranno ancora più potenti:la reattività è aumentata con la memoria UFS 2.

Robot Aspirapolvere Xiaomi Vacuum-Mop 2C



Il Robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum Mop 2C aspira e lava in una volta sola con la mappatura intelligente. Anch'esso in offerta su Ebay per gli Xiaomi Days, è dotato di navigazione visiva versione 2.0 con 15 sensori di rilevamento in tempo reale professionali. Controllo del serbatoio dell'acqua ad alta precisione e smart Visual Navigation scansiona l'ambiente in un istante.



Il sistema di navigazione visiva ad alta velocità consente l'acquisizione rapida delle coordinate e l'estrazione di caratteristiche spaziali complesse, la creazione di mappe più rapida e precisa.

Xiaomi Mi Smart Band 7

Quando si tratta di dispositivi indossabili per il fitness economici, la serie Xiaomi Mi Band è senza dubbio in cima alla classifica. Se state cercando la combinazione ottimale di carica della batteria, forma, funzionalità e rapporto qualità-prezzo, non potete trovare molto di meglio di Xiaomi Mi Smart Band 7.

Xiaomi Mi Smart Band 7 si adatta comodamente al polso grazie al suo cinturino sottile: è elegante, comodo e potente. Oggi potete averlo ad un prezzo ancora più economico. Come gli altri prodotti descritti prima, Ebay per un periodo limitato offre attualmente uno sconto del 20% utilizzando il codice sconto: XIAOMIFESTAGO22.



Xiaomi Mi Smart Band 7 ha un cinturino in silicone estremamente elegante e sottile con un piccolo schermo verticale che può essere staccato e fissato ad altre clip, cinturini e portachiavi. Questo braccialetto indossabile per il fitness è estremamente versatile e portatile. Ha inoltre funzioni di tracciamento precise abilitate per oltre 100 sport e attività fisiche.

Potete tenere traccia di varie attività, come sport all'aria aperta, yoga, palestra, corsa, aerobica, esercizi di salto e molto altro. Può registrare automaticamente la durata dei vostri esercizi, il consumo calorico, la frequenza cardiaca, l'efficienza della perdita di grasso e molto altro, fornendovi tutte le informazioni necessarie per ottimizzare la forma fisica e l'allenamento per 15 giorni consecutivi grazie alla sua potente batteria.



Redmi Buds 3 Pro

Gli auricolari Redmi Buds 3 Pro sono delle cuffie wireless il cui obiettivo è offrire un'alternativa economica a chi vuole godersi la propria musica senza dover sopportare tutto il rumore circostante.



Come incentivo all'acquisto a questo prodotto già dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, Ebay offre lo sconto del 20% che vi consente di acquistarli ad un prezzo bassissimo grazie alla promozione in corso riservata agli Xiaomi Days.



La riduzione attiva del rumore (ANC) delle cuffie Redmi Buds 3 Pro non è solo presente, ma è anche adattiva. Diventa così possibile scegliere il grado di isolamento al rumore circostante per adattarsi a tutte le situazioni. Un'opzione generalmente riservata ai prodotti di fascia alta.

Per il design, ancora una volta Xiaomi punta su un aspetto premium. Questi auricolari in-ear, disponibili in grigio o nero, hanno una bella forma arrotondata e sono, inoltre, ultraleggeri visto che pesano non più di 4,9 grammi.

Le Redmi Buds 3 Pro supportano infine la ricarica wireless, che consente loro di riguadagnare l'autonomia senza la necessità di utilizzare un cavo di ricarica. In mancanza di una base di ricarica, puoi ricaricare le tue cuffie tramite la ricarica wireless del vostrosmartphone.



Redmi Note 10 5G

Passate al 5G senza spendere troppo, grazie allo smartphone Xiaomi Redmi Note 10. Compatibile con le reti dati mobili più veloci, questo dispositivo Xiaomi è in vendita anch'esso attualmente con un interessante sconto immediato su Ebay per gli Xiaomi Days.



Garantito 2 anni, lo Xiaomi Redmi Note 10 ha uno spazio di archiviazione di 128 GB. Dotato di 4 GB di RAM, contiene un processore MediaTek Dimensity 700. Questo smartphone funziona con il sistema operativo Android 11, presentato sotto la MIUI 12.

Troverete quindi tanti accessori wireless compatibili con il vostro nuovo dispositivo, da collegare in Bluetooth 5.1. Scattate tutti i tipi di foto con lo Xiaomi Redmi Note 10, grazie al suo triplo fotosensore posteriore, che include una fotocamera principale da 48 MP e due obiettivi macro e di profondità da 2 MP. La batteria da 5000 mAh integrata in questo smartphone offre fino a 22 ore di riproduzione video.



Molti altri prodotti del marchio Xiaomi, oltre a quelli detti sopra, sono disponibili con il codice sconto del 20%: XIAOMIFESTAGO22 per gli Xiaomi Days. La promozione durerà solo fino al 31 agosto 2022.

