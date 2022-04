Xiaomi Mi Fan Festival 2022. Gli Sconti Imperdibili su Aliexpress e Ebay

È finalmente arrivato uno degli eventi più attesi per i fan di Xiaomi: Il Mi Fan Festival inizierà il 06 aprile 2022. È un evento speciale durante il quale il produttore cinese offre sconti incredibili su un'ampia selezione di prodotti tech, tra cui smartphone, televisori, smartwatch e tanti altri prodotti per la casa.



Se hai programmato di acquistare un nuovo dispositivo Xiaomi, questa è quindi l'occasione giusta da non perdere perchè gli sconti dedicati saranno di breve di durata.



Sconti sui prodotti Xiaomi su AliExpress



Xiaomi terrà il 06 aprile il Mi Fan Festival 2022. L'evento di quest'anno segna la celebrazione del dodicesimo anniversario dell'azienda. Xiaomi ha condiviso questa notizia con i suoi fan attraverso un tweet dall'account ufficiale.



Non sorprende che AliExpress sia uno dei ferventi partecipanti al Mi Fan Festival 2022. Per tutto il periodo dell'evento l'e-commerce propone promozioni eccezionali che non lasceranno indifferenti i fan del brand cinese.



Gli sconti salgono fino al 50% su tutti i prodotti Xiaomi ospitati sul sito. Più interessante ancora è che l'operazione riguarda sia i vecchi prodotti che i modelli più recenti.



A riprova di quanto detto ecco alcuni dei prodotti Xiaomi in offerta che ti aspettano su AliExpress con sconti fino al 50%:



Xiaomi Redmi Note 11 Smartphone Snapdragon 680 Octa Core 33W Pro Quad Camera da 50mp a ricarica rapida.

Xiaomi 12X 8GB 128GB / 8GB 256GB Smartphone NFC Snapdragon 870 120Hz 6.28 "FHD DotDisplay 50MP.

Xiaomi Mi TV Stick 4K Android 11 Portable Streaming Media 2GB 8GB Dongle TV BT5.0 multilingue.

Xiaomi Robot Vacuum Mop 2C Mi Home App Control Smart Home Planned Sweeping Mopping Cleaning Aspirapolvere

Xiaomi Redmi Watch 2 lite Smart Watch Bluetooth Mi Band 1.55 "HD GPS Smartwatch bracciale sportivo per ossigeno nel sangue.

Per accedere all'elenco completo dei prodotti, vai alla pagina dedicata su AliExpress.

Codice Sconto Esclusivo Xiaomi Mi Fan Festival su Ebay

Ogni anno Xiaomi organizza il Mi Fan Festival, un evento promozionale che fornisce l'accesso ai prodotti del marchio a un costo inferiore. Anche nel 2022 l'azienda cinese darà ancora una volta il posto d'onore ai suoi smartphone, ma troverai anche altri prodotti.

Per l'occasione, ecco anche un Coupon da utilizzare su eBay dedicato alla festa di Xiaomi. Durante la durate del Mi Fan Festival 2022 potrai utilizzare il codice scontoper avere uno sconto del 15%su tanti prodotti selezionati. Il coupon può essere utilizzato 1 volta per utente mentre il termine ultimo per beneficare della promo è fissato al 13 aprile. Qui trovi tutto il regolamento e le istruzioni per utilizzare il Codice.

Sei un fan dell'ecosistema Xiaomi e vuoi acquisire nuovi dispositivi? Scopri la selezione dei prodotti del marchio attualmente in vendita durante il Mi Fan Festival. Ricordiamo che l'evento si svolgerà a partire dal 6 aprile 2022.

