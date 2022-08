Loredana Bertè a Giorgia Meloni : Di onorevole non ha proprio niente

si è lanciata controcon un video pubblicato sui social. Al centro dell'attacco rivolto al leader dei Fratelli d'Italia c'è la fiamma tricolore presente nel simbolo del partito che guida Liliana Segre, senatrice a vita e deportata nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale perché ebrea , aveva chiesto di essere rimosso. "Signora, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che la fiamma che richiama chiaramente il fascismo e le sue conseguenze sia cancellata dal suo logo, lei semplicemente la rimuove, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili" ha detto la cantante: "Tu toglila, mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, così come a noi cittadini che siamo davvero stanchi e al ricordo di chi non c'è più, quelli che per quel simbolo furono uccisi”.

E ancora: "Lei deve vergognarsi. Vergognarsi, signora Meloni" ha aggiunto Bertè: "Non l'ho chiamata apposta onorevole, perché lei non ha assolutamente niente di onorevole, come la maggior parte dei politici italiani". "A Giorgia Meloni dico questo: si comincia togliendo la fiamma dal logo del suo partito. Cominciamo dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi": così Liliana Segre ha commentato la presenza della fiamma tricolore del MSI nel simbolo della i Fratelli d'Italia, invitando il suo capo ad eliminarlo. La fiamma tricolore apparteneva al Movimento Sociale Italiano, partito postfascista fondato nel secondo dopoguerra e da cinquant'anni punto di riferimento dell'estrema destra in Italia. Utilizzata da tutti i partiti italiani di estrema destra, passando dal Movimento Sociale Italiano, sciolto nel 1995, ad Alleanza Nazionale, la fiamma è entrata a far parte del simbolo dei Fratelli d'Italia nel 2014.





Giorgia Meloni ha invece espresso orgoglio come suo simbolo partito: "Eccolo, il nostro bellissimo simbolo depositato per le prossime elezioni. Un simbolo di cui andiamo fieri. Il 25 settembre scegli Fratelli d'Italia", il post sul suo profilo Twitter.

