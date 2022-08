ININ Games porta Ninja JaJaMaru in Occidente nel 2023

ININ Games è lieta di annunciare che il classico Ninja JaJaMaru', mai pubblicato prima in Occidente, sarà disponibile attraverso tre raccolte per Switch e PlayStation 4 nel 2023.

Ecco di seguito le tre incredibili raccolte Ninja JaJaMaru dai grandi sviluppatori di City Connection:





Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle – Deluxe Edition sarà disponibile in formato digitale e in scatola, con i seguenti titoli:

Ninja JaJaJaMaru-kun (1985, Famicom/NES®)

JaJaMaru' no Daibouken (1986, Famicom/NES®)

Oira JaJaMaru! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

Ninja JaJaMaru - Gingadaisakusen (1991, Famicom/NES®)

Super-bambino ninja (1994, Super Famicom/SNES®)

Ninja JaJaMaru: La grande battaglia di Yokai (2022)

Ninja JaJaMaru: The Lost RPGs comprende i seguenti titoli:

Ninja JaJaMaru: Ninpouchou (1989, Famicom/NES®)

Ninja JaJaMaru: Gekimaden - Maboroshi no Kinmajou (1990, Famicom/NES®)



Nella JaJaMaru: Legendary Ninja Collection saranno presenti i seguenti giochi

Ninja JaJaJaMaru-kun (1985, Famicom/NES®)

JaJaMaru senza Daibouken (1986, Famicom/NES®)

Ninja JaJaMaru: Ninpouchou (1989, Famicom/NES®)

Ninja JaJaMaru: Gekimaden - Maboroshi no Kinmajou (1990, Famicom/NES®)

Oira JaJaMaru! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

Ninja JaJaMaru - Gingadaisakusen (1991, Famicom/NES®)

Super-bambino ninja (1994, Super Famicom/SNES®)

Ninja JaJaMaru: La grande battaglia di Yokai (2022)

Queste compilation arriveranno su PlayStation 4 e Nintendo Switch nel 2023, per quanto riguardai ipreordini, questi inizieranno presto.

