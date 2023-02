Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell Deluxe Edition - disponibile

La serie Ninja JaJaMaru tanto amata dai giocatori giapponesi negli anni '90





Combatti Yokai e salva la principessa in questo gioco classico rivisitato!

La serie Ninja JaJaMaru è ora disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch! Dopo decenni come classico di culto in Giappone, ININ Games rilascia la serie Ninja JaJaMaru in Occidente. Trailer

In uscita OGGI su Nintendo Switch e PS4, puoi giocare a:

Il nuovo gioco della serie, Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle + Hell (2020) Cinque dei giochi più importanti della serie nella Ninja JaJaMaru: Retro Collection:

Ninja JaJaMaru-kun (1985, NES)

La grande avventura di Ninja JaJaMaru (1986, NES)

Ninja JaJaMaru: La grande avventura mondiale (1990, Game Boy)

Ninja JaJaMaru: Operazione Via Lattea (1991, NES)

Super Ninja (1994, SNES)

Un pacchetto digitale e al dettaglio inclusivo dei due sopra menzionati in Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle + Hell Deluxe Edition Ninja JaJaMaru: The Lost RPG per un JRPG d'azione e avventura retrò (solo edizione digitale)

Ninja JajaMaru: La leggenda del castello d'oro

Ninja JaJaMaru: Libro delle abilità ninja

