Slaps and Beans 2 - In arrivo a inizio del 2023

BUDDY PRODUCTIONS E ININ GAMES ANNUNCIANO LA PARTNERSHIP EDITORIALE PER SLAPS AND BEANS 2

Dopo lo strepitoso successo della campagna Kickstarter ININ Games, Buddy Productions e gli sviluppatori del Trinity Team hanno ancora una volta unito le forze per spingere Slaps and Beans 2, che sarà rilasciato in digitale e in vendita al dettaglio per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. È anche prevista anche una versione digitale per la famiglia di console Xbox.

Bud e Terence sono tornati e nella loro seconda avventura videoludica e fermeranno i mascalzoni con schiaffi devastanti e calci volanti. Slaps and Beans 2 si basa sul successo del suo predecessore con un sistema di combattimento migliorato, minigiochi divertenti, pixel art più dettagliati, una modalità cooperativa e una modalità party competitiva dedicata per un massimo di quattro giocatori.

Completamente doppiato in inglese, tedesco, italiano e spagnolo per offrire un'esperienza ancora più autentica. Insieme a colonne sonore più iconiche dei compositori di film Oliver Onions e ai personaggi fedelmente ricreati, Slaps and Beans 2 farà battere più forte il cuore dei fan di tutto il mondo.





Slaps and Beans 2 è in sviluppo per tutte le console attuali. L'uscita del gioco è prevista per la primavera del 2023 e sarà distribuito sia digitalmente che fisicamente tramite ININ Games. Edizioni speciali limitate saranno disponibili tramite Gamesrocket.com.

