Rollerdrome è disponibile per PlayStation e PC

Private Division eRoll7 annunciano che Rollerdrome, un nuovo e originale sparatutto sui pattini, è ora disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.Questa nuova IP è stata creata da Roll7, gli autori diOlliOlli World, uno dei giochi più acclamati dell'anno.

Rollerdrome è un emozionante sparatutto per giocatore singolo che combina combattimenti in arena, movimenti fluidi e trick tecnici per dare vita a una "caotica armonia". Il gioco è ambientato nel 2030, in un mondo dove il pubblico viene distratto da un movimento politico sempre più inquietante con la violenza e gli eccessi di un nuovo e brutale sport: il Rollerdrome. I partecipanti vengono scelti per competere in una serie di arene contro alcuni pericolosi Avversari, combinando brutali eliminazioni con eleganti trick mentre affrontano numerose sfide e cercano di sopravvivere.

I giocatori vestono i pattini di Kara Hassan, una nuova arrivata nel torneo Rollerdrome. Mentre una mega corporazione tecnologica trama dietro le quinte, Kara e i giocatori dovranno restare concentrati sull'obiettivo: scalare la classifica nella speranza di diventare i nuovi campioni di Rollerdrome.

Rollerdromepresenta un originale universo retro-futuristico con un'identità unica e ispirata allo stile grafico dei fumetti. La colonna sonora composta da Electric Dragon combina gli iconici suoni degli anni '70 con ritmi contemporanei e trascinanti per creare un emozionante sfondo musicale al massacro.

"Rollerdromerende omaggio ai giochi d'azione e sport estremi attraverso un classico sparatutto in terza persona con uno stile anni '70. Ha un ritmo vertiginoso e saprà davvero coinvolgere i giocatori", ha dichiarato Paul Rabbitte, direttore creativo di Roll7. "Non vedo l'ora che possano sfoderare i loro migliori trick con i pattini e le combo di combattimento più letali."

"Ancora una volta, Roll7 ha creato un'esperienza audace e intensa con un approccio diverso e innovativo", ha dichiarato Michael Worosz, Chief Strategy Officer di Take-Two Interactive e responsabile di Private Division. "Abbiamo la massima ammirazione per la costante capacità di Roll7 di creare nuovi orizzonti eRollerdrome è la prova che la loro sperimentazione ha portato a risultati eccezionali."

Rollerdromeè sviluppato da Roll7, il pluripremiato studio londinese vincitore anche del premio BAFTA, noto per aver dato vita a giochi straordinari e molto apprezzati, comeOlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, OlliOlli World, Laser League e NOT A HERO.

Rollerdrome è disponibile in formato digitale al costo di 29,99 € per PlayStation®5, PlayStation®4 e PC tramite Steam. Il gioco è anche acquistabile a uno speciale prezzo di lancio di 19,79 €* su Steam e PlayStation per i membri di PlayStation®Plus di qualsiasi livello. Sempre da oggi, è anche disponibile una demo gratuita per i membri Premium di PlayStation®Plus.

