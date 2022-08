ROLLERDROME: due nuovi video

Stile artistico e colonna sonora spiegati dagli sviluppatori del gioco





Scopri maggiori dettagli sullo stile artistico ispirato ai fumetti

e sulla colonna sonora distopica di Rollerdrome in due nuovi video degli sviluppatori

In attesa dell'imminente lancio del 16 agosto di questo sparatutto in prima persona per giocatore singolo davvero unico, Private Division e Roll7 hanno pubblicato oggi due nuovi video realizzati dagli sviluppatori diRollerdrome.







Nel video "Personaggi e stile fumetto del 2030", la character artist Rachel Cox e il lead artist Antoine Dekerle hanno condiviso alcuni dettagli sulla creazione dei personaggi e del mondo di Rollerdrome.

Rachel Cox è stata la responsabile di tutti i personaggi del gioco, ma ha creato soprattutto il look della protagonista principale,Kara Hassan. Rachel ha illustrato il processo di esplorazione alla base della creazione della nuova arrivata in questo sport davvero brutale. Antoine Dekerle ha svelato come i fumetti lo abbiano influenzato e guidato durante la creazione del mondo distopico del gioco.

Guarda il video per scoprire come i personaggi di questo sport brutale e senza scrupoli siano stati portati in vita digitalmente:

https://youtu.be/ScLsZhpzPT8

Nel video "Il suono del 2030", il celebre compositore Electric Dragon ha condiviso le fonti d'ispirazione che l'hanno spinto a combinare gli iconici suoni degli anni '70 con i ritmi dell'epoca moderna per Rollerdrome. Per la creazione della colonna sonora, l'artistasi è completamente immerso nell'ambientazione del 2030 del gioco, vista però attraverso uno stile retro-futuristico anni '70."È stato davvero piacevole tuffarsi negli anni '70 e sinceramente non volevo più lasciarli", ha svelato l'artista.

Scopri maggiori informazioni sulla colonna sonora diRollerdrome realizzata da Electric Dragon e sulle sfide che ha dovuto affrontare:

https://www.youtube.com/watch? v=WTWeuJqFYMM

Rollerdromesarà disponibile in formato digitale al costo di 29,99 € dal 16 agosto 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam con uno speciale prezzo di lancio valido per due settimane di 19,79 € su Steam e PlayStation per tutti i livelli di abbonamento di PS Plus.

Per maggiori informazioni, visita ilsito web ufficiale di Rollerdrome

