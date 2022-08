5 motivi per scegliere di affidare la vendita della propria casa a un agente immobiliare

La tentazione di affrontare le insidie del mercato immobiliare da soli accompagna tanti venditori che desiderano vendere la propria casa. In alcuni casi la scelta si rivela azzeccata e la compravendita arriva a conclusione in maniera rapida e con la piena soddisfazione delle parti in causa. Ma in altre circostanze - quelle in cui il proprietario non ha le basi per destreggiarsi all’interno di una trattativa di questo tipo - non è raro che nascano complicazioni, con tempistiche di vendita dilatate e dispendio di denaro ed energie che poteva essere evitato. La scelta di essere affiancati da un agente immobiliare è sicuramente quella che garantisce l’ottimizzazione dell’affare, permettendo alle parti in causa di dormire sonni tranquilli. Scopriamo nel dettaglio perché.

1. Determinazione del prezzo di vendita

Il prezzo di vendita è il primo tassello che occorre per l’immissione della casa sul mercato. La sua determinazione è però tutt’altro che semplice e deve tenere in considerazione tantissimi fattori. A meno che non si abbiano dei trascorsi nel settore immobiliare, questo tipo di stima corre il rischio di essere inadeguata, andando ad incidere negativamente sulla compravendita. Per questo motivo per valutare il valore della casa in modo sicuro è consigliabile fare affidamento sulla competenza di un agente immobiliare come quelli che lavorano con Rockagent. Il fattore esperienza sul campo in questi casi diventa determinante perché permette di fare delle comparazioni con le vendite passate nelle zone, tenendo presenti i trend locali e del mercato immobiliare in generale.

2. Preparazione ed esperienza al servizio del cliente

Vendere la propria casa optando per il fai-da-te è assolutamente possibile e quindi resta una strada praticabile. Quello che però gli utenti non capiscono è che una transazione di questo tipo comporta tutta una serie di adempimenti burocratici, spesso di difficile gestione. Un agente immobiliare che lavora nel settore da anni sa come orientarsi e cosa fare in qualsiasi circostanza, con un alleggerimento del carico di preoccupazioni presente sulle spalle del venditore.

3. Velocità ed efficienza

Una vendita tra privati potrebbe andare per le lunghe per tanti motivi: una valutazione sbagliata, la scarsa promozione dell’immobile con problemi di visibilità, l’incapacità di trovare un punto d’incontro in fase di trattativa. Una fase quest’ultima particolarmente delicata in cui l’esperienza dell’agente diventa determinante. In tutti questi casi avere un agente al proprio fianco permette di avere un supporto finalizzato alla chiusura rapida e senza problemi della compravendita.

4. Un network vincente

Un altro beneficio garantito dall’assistenza di un professionista del settore immobiliare è quello relativo all’accesso a tutta una serie di vantaggi determinati dalla presenza di una rete di contatti importanti che l’agente è stato in grado di costruire che ricomprende le altre figure professionali operanti in questo ambiente. Parliamo di persone che si occupano di lavori di manutenzione della casa, ma anche di pubblicitari, di istituti bancari e quant’altro. All’interno di un processo complesso e multisfaccettato come quello della vendita immobiliare, questo tipo di agganci può davvero fare la differenza.

5. Risparmio del bene più prezioso: il tempo

Una vendita richiede tempo e non è detto che un proprietario possa impegnarsi completamente per raggiungere lo scopo. Il lavoro e gli impegni familiari hanno ovviamente un ruolo di preminenza, e incastrare tutte le caselle del puzzle diventa complicato. Con un agente al proprio fianco tutto diventa più semplice e gestibile, a partire dalla gestione degli annunci, passando per la programmazione delle visite all’immobile, sino alla fase di negoziazione. Un supporto prezioso che permette ai clienti di continuare a concentrarsi sulle vere impellenze della propria quotidianità, con la certezza di avere qualcuno in grado di gestire la vendita in maniera impeccabile.

