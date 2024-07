Nicolas Cage non sarà al Taormina Film Festival: Motivi personali

L'attore, spiega l'entourage del festival all'Adnkronos, ha cancellato la sua presenza per motivi personali.

Spettacolo - Nicolas Cage non sarà presente, come inizialmente annunciato, al Taormina Film Festival. L'attore, spiega l'entourage del festival all'Adnkronos, ha cancellato la sua presenza "per motivi personali". Cage avrebbe dovuto presenziare alla prima del film di cui è protagonista, 'The Surfer', il prossimo 17 luglio. Sarà presente il regista del film, Lorcan Finnegan. Nei giorni scorsi il primo figlio dell'attore, Weston Coppola Cage, 33 anni, avuto da Cage con Christina Fulton, è stato arrestato per aggressione a mano armata ai danni della madre avvenuto lo scorso 28 aprile. Il ragazzo è da anni in lotta contro la dipendenza da sostanze stupefacenti e ora combatte problemi legati alla salute mentale.