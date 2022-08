Novità per DRAGON BALL FIGHTERZ e Guilty Gear -Strive

Rollback netcode e versioni new-gen in arrivo perDRAGON BALL FIGHTERZ

le versioni per nuova generazione diDRAGON BALL FIGHTERZ, il fighting game 2D sviluppato da Arc System e pubblicato da Bandai Namco Europe, sono in produzione per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Svelate durante la competizione tra i migliori 8 giocatori diDRAGON BALL FIGHTERZ all’EVO 2022, le nuove edizioni sfrutteranno la potenza delle console per grafiche ancora più impressionanti e maggiore reattività ai comandi dei giocatori.

Inoltre le versioni next-gen e PC avranno presto delle migliori prestazioni online grazie all’integrazione del rollback netcode in un update futuro.

Maggiori informazioni saranno disponibili in futuro.

Bridget arriva inGuilty Gear -Strive-. Disponibile il Season Pass 2!

Bridget è il sesto personaggio aggiuntivo a unirsi al roster diGuilty Gear -Strive- e il primo personaggio del Season Pass 2.

Bridget è disponibile da oggi anche come acquisto individuale.

Per il trailer italiano

