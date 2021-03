Guilty Gear Strive arriverà a giugno

Guilty Gear Strive ha una nuova data di uscita e sarà disponibile a giugno.

Il tempo aggiuntivo permetterà ad Arc System Works di continuare a lavorare per garantire la miglior esperienza possibile ai giocatori, migliorando alcuni aspetti del gioco, come le lobby e la stabilità dei server.

Per chi ha prenotato laDeluxe o la Ultimate Edition, l’Accesso Anticipato sarà ora disponibile dall’8 giugno. Le prenotazioni perGuilty Gear Strive sono disponibili su PlayStation Store e PC. I possessori della versione per PlayStation 4 potranno aggiornarla gratuitamente alla versione per PlayStation 5.

Guilty Gear Strive ha una nuova data di uscita e sarà disponibile dall’11 giugno 2021.

Per maggiori informazioni sui titoli diBANDAI NAMCO Entertainment Europe seguici sul Sito ufficiale:https://www.bandainamcoent.eu

Vedi anche : guiltygearstrivearriveràgiugnobandainamco