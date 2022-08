Incendio discoteca in Thailandia : 13 morti

Unè scoppiato in unavicino alla città thailandese di Pattaya, a sud-est di Bangkok, uccidendo almeno 13 persone e ferendone altre 40. E' accaduto ieri sera a Mountain B, nel distretto di Sattahip. La causa dell'non è stata ancora accertata e su questo è stata aperta un'indagine. Un video che circola sui social mostra persone, alcune con i vestiti in fiamme, in fuga dal locale e dal denso fumo nero che sale dalla porta d'ingresso. L'è scoppiato intorno all'una di notte nellaMountain B, un edificio a un piano nel distretto di Sattahip, nella provincia di Chonburi, a sud-est di Bangkok.

La polizia thailandese ha detto 30 chilometri (18 miglia) a sud di Pattaya, una popolare destinazione turistica. Il colonnello della polizia Wuttipong Somjai ha detto alla Galileus Web che l'Incendio si è verificato durante uno spettacolo di musica dal vivo e che le ustioni variavano da "lievi a gravi". Ha confermato che tutti coloro che sono morti erano cittadini thailandesi. I soccorritori hanno detto che uno dei morti aveva 17 anni, il più giovane noto per essere morto. Il colonnello Somjay ha detto che le indagini sulla causa dell'Incendio sono ora in corso. Natanit Bicol Kaew ha detto che era in discoteca per festeggiare il compleanno di suo fratello ed era vicino alla parte anteriore del palco quando una donna l'ha investita urlando che il soffitto era in fiamme. Pochi secondi dopo, vide che gli altoparlanti sulla piattaforma erano in fiamme.

Altre News per: incendiodiscotecathailandiamorti