QuakeCon 2022 - Tutti i dettagli

Tra due settimane, il QuakeCon tornerà per il 2022 come evento in streaming, e quest’anno è incentrato sulla community del QuakeCon e sui giochi più amati. Dal 18 al 20 agosto, i fedelissimi del QuakeCon potranno seguire gli incontri su Discord e i live streaming globali, tra cui aggiornamenti su giochi esistenti e imminenti, premi omaggio, tornei, raccolte fondi, interviste agli sviluppatori, grandi offerte sui giochi Bethesda e molto altro.



Maggiori dettagli sui premi e sugli sconti del QuakeCon saranno diffusi nei prossimi giorni tramite i canali social del QuakeCon.



DIRETTA QUAKECON

Il divertimento inizierà alle 18:15 del 18 agosto con il preshow del QuakeCon, e Marty Stratton di id Software inaugurerà l’evento principale alle 19:00 con un breve messaggio di benvenuto.



Subito dopo, i fan potranno seguire una serie di dirette da Nord America, Brasile, Francia, Italia, Spagna, Polonia e altri paesi di tutto il mondo. Le dirette dedicate ai giochi includeranno titoli esistenti e di prossima uscita, come Redfall, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Ghostwire: Tokyo, Quake e altro. Prevediamo interventi speciali da parte sviluppatori e altre personalità.



Inoltre, ci saranno anche show dedicati alla community come Quiz-a-Thon Game Show, Cooking In-Game Recipes, Interactive Fundraising Shows, il leggendario Dirty Keyboard Contest, PC Building Guides e tanti altri.



I giocatori su PC possono ancora partecipare al concorso Dirty Keyboard Contest sponsorizzato da SteelSeries visitando https://quakecon.bethesda.net/ it/dirty-keyboard/ . Più sporca è, meglio è!



Il programma completo delle dirette e degli eventi è online sul sito https://quakecon.bethesda.net/ en/schedule/ .

CAMPIONATO MONDIALE DI QUAKE CHAMPIONS

Il QuakeCon non sarebbe completo senza un torneo di Quake, e la Quake Pro League di quest’anno culminerà con il Quake Pro League World Championship 2022, dal 18 al 20 agosto, trasmesso dallo studio PGL di Bucarest, in Romania. 13 giocatori della Quake Pro League, insieme a 11 qualificati, si affronteranno in un girone a doppia eliminazione da 24 persone per la cintura del Campionato del Mondo.



Per maggiori informazioni e per come guardare le finali, visita https://quake.bethesda.net/it/ news/2yzTZVAdDc10jYGD0ChBsh



QUAKECON E BENEFICENZA

Siamo entusiasti di proporre per l’ennesima volta le iniziative di beneficenza del QuakeCon sia a livello globale che locale. Gli spettatori del QuakeCon potranno donare direttamente alle organizzazioni dalla diretta ufficiale tramite QuakeCon Tiltify Team. Quest’anno siamo felici di sostenere American Civil Liberties Union (ACLU), il nostro storico partner di Dallas che si occupa di adozioni, Dallas Pets Alive, e FOUR PAWS, un’associazione dedicata al benessere degli animali di tutto il mondo.





PARTNER QUAKECON

Il QuakeCon non sarebbe possibile senza lo straordinario sostegno dei nostri partner, che anno dopo anno offrono fantastici omaggi, contenuti e tanto altro.

