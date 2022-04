QuakeCon 2022 ad agosto

Il QuakeCon di quest'anno sarà di nuovo un evento digitale e si terrà dal 18 al 20 agosto 2022.



Come voi, siamo delusi di non tornare a Dallas quest'anno. Un evento di simili dimensioni richiede mesi di pianificazione e, in questo caso, abbiamo dovuto prendere decisioni quando c'era ancora troppa incertezza per impegnarci a organizzare con successo un QuakeCon in presenza.



Il team del QuakeCon sta già lavorando duramente per proporre una nuova entusiasmante programmazione in streaming, incontri online, omaggi, opportunità di beneficenza, BYOC virtuale e altro ancora. Forniremo maggiori dettagli a giugno.



Ci impegniamo a tornare con la nostra fiera in presenza nel 2023 e non vediamo l'ora di incontrarci di nuovo con gli amici, di goderci un suntuoso BYOC con i vostri PC personalizzati, di partecipare ai nostri pazzi concorsi e di provare moltissimi nuovi e fantastici giochi e hardware insieme a voi.

