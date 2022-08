Red Dead Online: ricompense per i set da Collezionista

Questo mese, Red Dead Online premia la tenacia e la determinazione dei Collezionisti, sempre a caccia di preziosi tesori da riportare a Madame Nazar.

Oltre ai bonus per i Collezionisti di tutti i livelli di abilità ed esperienza, i giocatori possono assemblare un completo gratuito ideato da un membro della community e ottenere ricompense doppie in una serie di missioni.

BONUS PER I COLLEZIONISTI

I Collezionisti che effettuano l’accesso a Red Dead Online questo mese riceveranno la Mappa da Collezionista: Monete. Inoltre, chi completa una Serie di Sfide giornaliere per Collezionisti per 5 giorni di fila otterrà una ricompensa per il 30% di sconto su un articolo per Collezionisti Principianti o Promettenti, mentre chi completa una Serie di Sfide giornaliere per Collezionisti per 10 giorni di fila otterrà una ricompensa per il 40% di sconto su un articolo per Collezionisti Affermati o Provetti. Completa un qualsiasi evento Free Roam da Collezionista nel corso del prossimo mese per ricevere una Mappa da Collezionista: Carte dei tarocchi.

Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento

RDO$ E PE DOPPI NELLE VENDITE DI SET DA COLLEZIONISTA

Questo mese la costanza dei Collezionisti verrà adeguatamente ricompensata: chi consegna set completi a Madame Nazar otterrà RDO$ e PE doppi, oltre alle seguenti ricompense per la consegna delle Collezioni della settimana complete alla mistica itinerante:

2 agosto - 8 agosto: L'emote "Spara al cielo"

9 agosto - 15 agosto: Un paio di Chaps Griffith

16 agosto - 22 agosto: Un paio di Guanti da esterno

23 agosto - 29 agosto: Un Soprabito Eberhart

30 agosto - 5 settembre: L'emote "Vieni qui"



ABITO DELLA COMMUNITY GRATIS

C’è chi passa la vita a perfezionare la propria estetica... ThisIsJuicyFruit della community di r/RedDeadFashion ha fatto il botto col suo primissimo post , per cui non potevamo che condividere il suo look.

Fai visita ai sarti locali partecipanti o consulta il catalogo Wheeler, Rawson & Co. per ritirare gratuitamente i pezzi di questo completo elegante e resistente alle intemperie:

Cappello da cacciatore silenzioso

Cravatta a sbuffo

Soprabito di lana pettinata (per uomo) o Giacca Hartell autunno (per donna)

Gilet con paisley

Camicia comune (per uomo) o Camicetta Iniesta (per donna)

Bretelle con incrocio posteriore (facoltative)

Cinturone dell'Agenzia

Pantaloni da lavoro sella imbottiti

Scarpe eleganti (per uomo) o Stivali da campagna (per donna)

Mentre fai scorta di indumenti assicurati di dare un'occhiata alSoprabito Irwin e ai Guanti da bosco, che fanno il loro ritorno sugli scaffali e tra le pagine del catalogo solo per un periodo di tempo limitato.

RDO$ E PE DOPPI NE IL CONTRATTO DEL MOLO

Smantella un giro di contrabbando illecito tra i moli e le banchine di Saint Denis ne Ilcontratto del molo. Non solo guadagnerai RDO$ e PE doppi, ma ti imbatterai in più Capitale del solito, sia frugando nelle tasche dei nemici caduti, sia nei forzieri.

Questo mese, colleziona un fossile ogni settimana per ricevere 42 Pallettoni incendiari per fucili a canna liscia. Schierandoti dalla parte opposta della legge e completando un Lavoro di Blood Money ogni settimana di questo mese riceverai 8 Frecce esplosive.

RDO$, ORO E PE DOPPI PER IL FURTO DEL GIOIELLO DELL'EST

Tieni d'occhio la città mineraria di Annesburg, scegli l'approccio che più ti confà e trova un modo per rubare ilgioiello dell'Est prima che l'impeccabile rubino porti gloria al senatore Ricard presso le fiere statali. I fuorilegge guadagneranno RDO$, Oro e PE doppi per il loro disturbo.

Per iniziare la ricerca del gioiello dell'Est, o di uno qualsiasi dei tre gioielli del West, vai a parlare con Sean Macguire, James Langton, Joe, o con Anthony Foreman e seleziona iLavori di Blood Money disponibili.

RDO$ E PE DOPPI NELLE MISSIONI DE LA TERRA DELLE OPPORTUNITÀ

Questo mese, aiuta la vedova Jessica LeClerk a vendicare la morte del marito nelle missioni La terra delle opportunità per ottenere RDO$ e PE doppi.



RDO$, ORO E PE DOPPI NELLE MISSIONI FREE ROAM

Il caos regna indisturbato nella frontiera. Nel caso in cui tu ti imbatta in sconosciuti o in volti familiari durante i tuoi viaggi, ricorda che tutte lemissioni Free Roam elargiranno RDO$, Oro e PE doppi per tutto il mese.



SERIE IN EVIDENZA DEL MESE

2 agosto - 8 agosto: Serie Pro 2 (estrema)

9 agosto - 15 agosto: Serie Arco e frecce

16 agosto - 22 agosto: Corsa alle armi a squadre (Estrema)

23 agosto - 29 agosto: Serie di Blackwater

30 agosto - 5 settembre: Serie Pro 3 (Estrema)

