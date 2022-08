505 Games rivela la lineup che presenterà a Gamescom 2022

Tre demo giocabili in anteprima mondiale

505 Games sarà presente a Gamescom 2022 con una lineup di videogiochi composta da titoli che verranno rilasciati tra il 2022 e il 2023.

Miasma Chronicles: Dai creatori di Mutant Year Zero: Road to Eden è in arrivo una nuova e straordinaria avventura tattica ambientata in una desolata ambientazione post-apocalittica. Gioca nei panni di Elvis, un giovane meccanico con un misterioso guanto che è in grado di controllare una forza selvaggia che ha devastato il mondo, nella prima demo giocabile di questo attesissimo videogioco in uscita nel 2023.

Stray Blade: Padroneggia la spada in duelli caratterizzati da un sistema di combattimento altamente reattivo che consente di agire rapidamente e di attaccare con grande precisione. Esplora le antiche rovine della valle perduta di Acrea insieme al fedele compagno Boji, un artigiano che acquisisce nuove abilità scoprendo antiche tradizioni nascoste. Stray Blade sarà disponibile all'inizio del 2023.

Serial Cleaners: Vesti i panni di quattro eccentrici "ripulitori" di scene del delitto che lavorano per la mafia della New York degli anni '90. Sfrutta le abilità distintive di ogni personaggio per evitare i poliziotti e altre bande di criminali in questo gioco stealth/action che verrà lanciato su PC e console il 22 settembre.

Gunfire Reborn: Uno splendido sparatutto cooperativo in cel-shading in stile rogue-lite. Gioca da solo o in co-op, con un massimo di altri tre giocatori, abbina più di 40 armi, più di 100 pergamene, potenti iscrizioni e ascensioni per creare build devastanti, dai cecchini agli alchimisti. Gunfire Reborn (94% di recensioni positive degli utenti su Steam) sarà disponibile su Xbox Game Pass a ottobre.

In aggiunta a queste quattro demo giocabili, ci potrebbero essere anche delle importanti novità per Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes

Visitate lo stand Gamescom di 505 Games nella Business Area: Marketpoint, Stand C029-A010 dal 24 al 28 agosto a Colonia (Germania)