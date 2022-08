GIOCHI E ACCESSORI NACON SARANNO ALLA GAMESCOM 2022

Session: Skate Sim

(crea-ture): Con la macchina fotografica in mano, il giocatore esplora i migliori scenari nei luoghi iconici dello skateboarding. Impegnativo come nella vita reale, Session: Skate Sim permette al giocatore di provare sensazioni autentiche una volta impugnato il controller, grazie a un gameplay innovativo, progettato da skateboarder per skateboarder. Già disponibile in Early Access, Session: Skate Sim uscirà il 22 settembre 2022 per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5 e PC (Steam, Epic Games Store).