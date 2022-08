Anna Tatangelo in bikini fa impazzire il web

sfoggia il suo fisico mozzafiato e si destreggia tra polemiche e pettegolezzi sulla sua storia d'amore con Livio Cori. L'estate diè sempre più calda. La cantante è costretta a destreggiarsi tra i gossip che si fanno sempre più caldi, senza lasciarle tregua, polemiche sul suo passato edavvero hot.

E così su Instagram, tra una polemica e l'altra, ama immortalarsi in costume da bagno con sfondi celestiali che mettono in risalto ancora di più il suo fisico mozzafiato. A 35 anni il fisico di Anna Tatangelo è perfetto. Un fisico che non ha intenzione di nascondersi sui suoi social e che infiamma i suoi quasi 2 milioni di follower, che le fanno capire il loro apprezzamento con like e commenti ad ogni post. Ma la calda estate del cantante di Sora, in provincia di Frosinone, passa anche da amori e polemiche.

Di recente il gossip aveva assicurato che la sua storia d'amore con Livio Cori fosse giunta al termine. A quanto pare, però, non è così: nelle scorse ore Diva e Donna ha pubblicato scatti inequivocabili, in cui le due cantanti si possono vedere in atteggiamenti intimi e affettuosi, andando a smentire ogni rottura. Il tira e molla tra i due continua e l'ultima parola sulla relazione non è stata ancora scritta. Questa volta, quando si tratta di polemiche, gli haters non sono coinvolti.

Infatti è stata proprio la stessa Anna Tatangelo a voler togliere qualche sassolino dalle sue scarpe. Rispondendo ai fan su Instagram tra le Stories, ha spiegato cosa avrebbe detto ad Anna di ieri, quella degli anni passati. Nessun rimprovero: «Niente. Le darei una pacca sulla spalla e le direi che ha sempre avuto le mani per affrontare tante cose e che è rimasta sempre in silenzio aspettando che il tempo parlasse per lei». Una frase che ha suscitato la curiosità dei follower che non hanno dubbi su a chi si riferisse. In molti infatti pensavano che si riferisse all'ex Gigi D'Alessio.

Dopo la fine della loro storia, Gigi è legato alla giovane Denise, dalla quale ha avuto un figlio. Sembra che la Tatangelo non abbia preso bene la storia in quanto sarebbe rimasta delusa nel vedere Gigi D'Alessio sposato e con un nuovo frutto d'amore in così poco tempo.

