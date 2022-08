Ucciso dalla Cia il capo di Al Qaida Al-Zawahri

Il leader di Al-Qaeda,a Kabul da un drone. "Giustizia fatta. Le famiglie delle vittime dell'11 settembre possono voltare pagina". È così che il presidente degli Stati Uniti Biden ha parlato alla nazione in serata della prima operazione della CIA in Afghanistan da quando ha lasciato il paese un anno fa. I talebani hanno condannato l'operazione, a loro avviso contraria all'accordo di Doha.ha preso le redini dell'organizzazione terroristica nel 2011 dopo l'uccisione di Osama Bin Laden.

Il leader di Al Qaeda è stato Ucciso nella notte tra sabato 30 luglio e domenica 31 luglio in Italia - per l'esattezza alle 21.48 del 30 luglio a Washington - durante un'operazione condotta dalla Cia con un drone da cui ne sono stati lanciati due. Missili Hellfire. Era sul balcone di una casa nel centro di Kabul quando è stato colpito e Ucciso. La sua famiglia era in casa ma in altre zone ed è rimasta illesa. Il raid non ha causato vittime civili, hanno detto fonti dell'amministrazione. La casa, secondo indiscrezioni, era di proprietà di un assistente consigliere di uno dei leader dei talebani, Sirajuddin Haqqani, figura di spicco dell'omonima rete di miliziani jihadisti. I membri della rete Haqqani si sono precipitati a prendere il controllo della casa, hanno cercato di nascondere il fatto che il leader di Al Qaeda fosse lì e hanno trasferito rapidamente la sua famiglia. Nonostante ciò, gli Stati Uniti hanno le prove che al-Zawahiri è morto.

I talebani hanno condannato l'operazione come una "chiara violazione dei principi internazionali e dell'accordo di Doha. Queste azioni sono contrarie agli interessi degli Stati Uniti, dell'Afghanistan e della regione", hanno affermato i talebani in una nota. Al-Zawahiri, una delle menti degli attentati dell'11 settembre, ha preso le redini dell'organizzazione terroristica nel 2011 dopo l'uccisione di Osama bin Laden, di cui è stato per anni il braccio destro.

Il raid che ha portato all'uccisione del leader di Al Qaeda era previsto per oltre sei mesi, ma di recente i piani hanno accelerato, con la svolta il 1° luglio. Durante un incontro, il direttore della CIA William Burns e il direttore dell'americano 007 Avril Haines hanno spiegato in dettaglio l'operazione a Biden, presentando anche al presidente un modello della casa in cui alloggiava. L'ultimo via libera di Biden è arrivato il 25 luglio.

