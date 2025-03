Verdansk: La leggendaria Mappa di Call of Duty nella Stagione 03

Verdansk, la mappa iconica che ha definito il Battle Royale di Call of Duty: Warzone, farà il suo grande ritorno il 3 aprile 2025, in concomitanza con il lancio della Stagione 03. Ricostruita al 95% rispetto all’originale, questa versione offre miglioramenti visivi e di qualità della vita per garantire un’esperienza autentica e coinvolgente. Il ritorno di Verdansk include modalità di gioco classiche come Battle Royale con 150 giocatori, nuove opzioni come Battle Royale Casual e Ranked Play, oltre a Plunder Quads e Resurgence su Rebirth Island.

Inoltre, dal 3 al 15 aprile, i giocatori potranno partecipare all’evento speciale 'Return to Verdansk', che offrirà fino a 20 ricompense gratuite, come: armi iconiche del calibro del Kilo 141, le Kali Sticks e una skin esclusiva per l’Agente Caine. Le sfide dell’evento porteranno i giocatori a esplorare 12 zone della mappa e trovare casse nascoste per sbloccare premi unici.

Qui è possibile guardare il video di presentazione di Verdansk:

https://www.youtube.com/watch?v=4T5QmL0rJ8Y

Le novità più attese della Stagione 03

Verdansk torna alle origini: Un gameplay autentico, con le meccaniche preferite dai fan e una vasta gamma di funzionalità che tornano o vengono introdotte nel gioco .

Un gameplay autentico, con le meccaniche preferite dai fan e una vasta gamma di funzionalità che tornano o vengono introdotte nel gioco Miglioramenti all'Omnimovement: Sono stati apportati perfezionamenti per renderlo più simile alle prime versioni di Call of Duty: Warzone.

Sono stati apportati perfezionamenti per renderlo più simile alle prime versioni di Call of Duty: Warzone. Un ritorno alle origini: 150 giocatori, la voce storica del narratore, la possibilità di sparare durante la caduta libera e le cinematiche d’infiltrazione originali tornano per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente.

150 giocatori, la voce storica del narratore, la possibilità di sparare durante la caduta libera e le cinematiche d’infiltrazione originali tornano per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente. Meccaniche di gioco originali: Supply Box originali, loot fluttuante, satchels per armature e menu dei Buy Station, insieme ai Loadout e Perk attuali, con zone di loot di alto valore sparse sulla mappa dove trovare equipaggiamento premium.

Supply Box originali, loot fluttuante, satchels per armature e menu dei Buy Station, insieme ai Loadout e Perk attuali, con zone di loot di alto valore sparse sulla mappa dove trovare equipaggiamento premium. Un tocco retrò: Il loot in-game riceve un aggiornamento nostalgico, con il ritorno del Thermite, Contratti, Eventi pubblici in partita, Field Upgrades e Killstreaks che riportano il gameplay alle basi di Verdansk del 2020.

Il loot in-game riceve un aggiornamento nostalgico, con il ritorno del Thermite, Contratti, Eventi pubblici in partita, Field Upgrades e Killstreaks che riportano il gameplay alle basi di Verdansk del 2020. Cargo Truck, elicotteri e altro: Il ritorno dell’elicottero e di quattro veicoli terrestri, tutti ribilanciati per garantire uno stile di guida e manovra fedele alla versione originale del gioco.

Il ritorno dell’elicottero e di quattro veicoli terrestri, tutti ribilanciati per garantire uno stile di guida e manovra fedele alla versione originale del gioco. Tutto gas, niente freni: Le meccaniche di collasso del cerchio sono fedeli a quelle di cinque anni fa, con i Loadout Drop al secondo e quinto cerchio. Le cosiddette “dead zones” di fine partita sono state minimizzate.

Le meccaniche di collasso del cerchio sono fedeli a quelle di cinque anni fa, con i Loadout Drop al secondo e quinto cerchio. Le cosiddette “dead zones” di fine partita sono state minimizzate. Salendo di livello: Gli ascensori esterni arriveranno su Verdansk più avanti nella stagione nelle modalità Battle Royale, dopo che saranno state applicate le meccaniche di gioco originali di marzo 2020 (prima dell’introduzione degli ascensori). Gli exploit sui tetti, tuttavia, sono stati mitigati.

Gli ascensori esterni arriveranno su Verdansk più avanti nella stagione nelle modalità Battle Royale, dopo che saranno state applicate le meccaniche di gioco originali di marzo 2020 (prima dell’introduzione degli ascensori). Gli exploit sui tetti, tuttavia, sono stati mitigati. Verdansk si espande: Con il progredire della Stagione 03, i primi punti di interesse inizieranno ad aprirsi.

Con il progredire della Stagione 03, i primi punti di interesse inizieranno ad aprirsi. Aggiornamenti alla qualità della vita (QOL): Una serie di miglioramenti, tra cui: la possibilità di riscattare tutta la squadra presso i Buy Station, descrizioni degli attachment durante l’ispezione delle armi, recap dettagliati delle eliminazioni in partita e, più avanti nella stagione, un indicatore HUD che segnala quando il proprio Loadout è disponibile per l’acquisto.

Una serie di miglioramenti, tra cui: la possibilità di riscattare tutta la squadra presso i Buy Station, descrizioni degli attachment durante l’ispezione delle armi, recap dettagliati delle eliminazioni in partita e, più avanti nella stagione, un indicatore HUD che segnala quando il proprio Loadout è disponibile per l’acquisto. Segreti di Verdansk: Ci saranno più rivelazioni, Easter Egg e indizi nascosti che mai, lungo tutta la Stagione 03 e oltre.

CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 – PROVA GRATUITA DELLA STAGIONE 2 FINO AL 10 FEBBRAIO - Il team di Call of Duty: Black Ops 6 invita i giocatori a sperimentare i nuovi contenuti della Stagione 2 fino al 10 febbraio, sia per il Multiplayer che per la modalità Zombi, con sfide e ricompense esclusive per chi prende parte all’accesso gratuito.

Recensione Call of Duty: Black Ops 6 | Warzone | Stagione 2 - La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 introduce una serie di contenuti entusiasmanti che arricchiscono l'esperienza di gioco. Tra le novità più rilevanti, spiccano sei nuove mappe: cinque per il multiplayer e una per la modalità Zombi. Le mappe multiplayer includono "Bounty", un attico di lusso trasformato in covo criminale ad Avalon; "Dealership", una concessionaria di auto di lusso utilizzata per traffici illeciti; e "Lifeline", ambientata su uno yacht in fiamme, ideale per scontri ravvicinati.

Call of Duty Stagione 2 – ora disponibile - Call of Duty Stagione 2 è ora disponibile con nuove mappe e contenuti Battle Pass e BlackCell, con l'introduzione dell'Operatore VortexLa Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone è ora disponibile, con tantissime novità comprese mappe inedite, presenti in tutte le modalità e l’introduzione dell’Operatore Vortex.