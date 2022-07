Cellularline presenta le cuffie CRYSTAL e la linea ENJOY THE SUMMER

Accessori utili e performanti, immancabili anche in vacanza come le cuffie con cancellazione del rumore ambientale, custodia waterproof e power banks

La bella stagione è entrata già nel vivo e le parole d’ordine per l’outfit di tutti i giorni restano sempre praticità e leggerezza. Anche lo smartphone, come il guardaroba, si tiene al passo con le stagioni, con l’ausilio di articoli nuovi che siano adeguati a ogni evenienza. Questi prodotti, soprattutto per chi sta per partire per le vacanze, non faranno mancare il benessere tecnologico che si trova a casa.



Tra questi ci sono le cuffie bluetooth, must have nella routine quotidiana di tutti: in ufficio o in città, in palestra o in viaggio. Meglio ancora se riescono a isolare dall’ambiente esterno, come la nuova gamma Crystal lanciata da Cellularline, con tecnologia che permette di ridurre i rumori indesiderati in chiamata, garantendo un ascolto ottimale. I nuovi auricolari sono dotati anche della funzione Low Latency che garantisce sincronia tra il suono e le immagini sullo schermo.



Crystal raggiunge 3.5 ore di playtime, che salgono a 18 grazie alla custodia di ricarica. Ogni auricolare, inoltre, è dotato di due microfoni: uno dedicato all’ascolto della voce e l’altro realizzato per eliminare il rumore ambientale. Le cuffie, dotate di presa USB-C, sono disponibili in quattro colorazioni differenti: nere, dark grey, blu e verdi.



Oltre alle cuffie, Cellularline propone E NJOY THE SUMMER , una serie di prodotti utili per ogni evenienza e provvidenziali soprattutto in vacanza: il primo è il Voyager, una custodia resistente in grado di proteggere lo smartphone da acqua, cloro, sabbia e creme. La certificazione IPX8 permette alla custodia waterproof di essere impermeabile all'acqua fino a 20 metri di profondità. Dotata di un comodo laccio regolabile, Voyager può essere portata al collo o al polso ed è realizzata in materiale morbido e touch sensitive, compatibile con 3D Touch e Face ID. Questa gamma è pensata per gli utenti che non si vogliono perdere nessun istante: scattare una foto ricordo in qualsiasi condizione o semplicemente proteggere il device da agenti avversi.

Un altro prodotto interessante è il, un power bank dalle dimensioni contenute, ma da un cuore meccanico generoso. Difatti, il modello presenta delle celle cilindriche 21700 di ultima generazione, che sono in grado di immagazzinare una maggiore capacità in volumi contenuti: permettendo più ricariche complete del dispositivo senza compromettere la portabilità del power bank. Le prestazioni che si raggiungono sono molto alte, si passa da un power delivery 20 W, che garantisce la massima velocità di ricarica per gli iPhone di nuova generazione a una porta USB da 18W adattiva ideale per la carica veloce di Samsung, Huawei e altri dispositivi Android.La malinconia, tecnologica, di casa si sentirà di meno grazie a questa serie di prodotti: utili per ogni evenienza. Dalle cuffie al power bank passando per la custodia impermeabile, elementi di cui privarsi difficilmente.

