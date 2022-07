SVELATE TANTE NOVITÀ SU FARMING SIMULATOR 22

FARMING SIMULATOR 22: PLATINUM MAP, NUOVI PACK E

NUOVI CONTENUTI GRATUITI SVELATI AL FARMCON 22

Farming Simulator 22 sta crescendo molto rapidamente, come hanno dimostrato gli ideatori presentando tante novità a FarmCon. Infatti, in occasione dell’evento community annuale, in corso dal 21 al 24 luglio, lo sviluppatore e editore GIANTS Software entra nel dettaglio sull’enorme quantità di contenuti in arrivo. Durante il livestream internazionale di giovedì, sono statipresentatidiversi annunci e teaser per Farming Simulator 22:

Nuovi pack ufficiali annunciati: Vermeer Pack in arrivo il 23 agosto

Il pack Pumps ‘N Hoses Pack di Creative Mesh in arrivo il 27 settembre

Contenuti gratuiti subito disponibili: la serie John Deere 5M e il classico John Deere 710

La mappa “Silverrun Forest” della Platinum Edition & Expansion è stata rivelata con un teaser

Maggiori dettagli verranno svelati sabato durante il livestream di FarmCon

NUOVI PACK PREVISTI PER AGOSTO E SETTEMBRE

Con il Vermeer Pack, gli agricoltori virtuali possono scoprire la versione digitalizzata della prima pressa al mondo a propulsione autonoma, la ZR-5. In totale, sono inclusi cinque macchinari efficienti e unici realizzati dal produttore nord-americano Vermeer. Il pack verrà rilasciato il 23 agosto e al momento è già possibile preordinarlo. UnVermeer Pack teaser offre un primo sguardo alle nuove macchine.

Presentato e edito da GIANTS Software, il Pumps N’ Hoses Pack uscirà il 27 settembre. Sviluppato dallo studio Creative Mesh, il pack Pumps N’ Hoses offre sistemi ombelicali (utilizzando pompe e manichette per spruzzare il fertilizzante in modo più efficiente rispettando il suolo), separazione del letame e impianti a biogas configurabili. Sono inclusi oltre 30 nuovi articoli.

FIRST LOOK ALLA NUOVA MAPPA DELLA VERSIONE PLATINUM EXPANSION DI NOVEMBRE

La Platinum Expansion e la Platinum Edition aggiungono a Farming Simulator 22 più di 40 nuovi macchinari del Gruppo Volvo e altri, così come una nuova mappa, la Silverrun Forest. Ispirata all’area a nordovest del Pacifico negli Stati Uniti, la mappa è stata presentata per la prima volta con unvideo teaser. In un paesaggio rigoglioso, dominato da vaste aree di foresta, i giocatori possono godersi la raccolta e la semina di nuovi tipi di alberi, mentre portano avanti nuove missioni e forniscono legname per sviluppare diversi punti di interesse.

ULTERIORI PRESENTAZIONI E DETTAGLI IN ARRIVO SABATO

Mentre i fan di Farming Simulator s’incontreranno al John Deere Forum a Mannheim, in Germania, nel corso del fine settimana, GIANTS Software trasmetterà in streaming il programma della giornata di sabato, che inizierà alle 10 am CEST, sul proprio canale ufficiale Twitch. Fan e giocatori scopriranno di più sulla realizzazione di Farming Simulator e dei contenuti in arrivo. Inoltre, GIANTS Software offre ai suoi fan qualcosa di veramente emozionante da gustare subito per celebrare FarmCon: i trattori John Deere della serie 5M e 710 (questo trattore storico è stato lanciato nel 1965 da John Deere-Lanz a Mannheim) sono disponibili da subito per il download nel ModHub ufficiale.

FarmCon è l’evento community annuale per modders, sviluppatori e giocatori della serie Farming Simulator. Dal 2016, i fan si sono riuniti a FarmCon per incontrare GIANTS Softaware e altri giocatori con la loro stessa passione.

Altre News per: svelatetantenovitàfarmingsimulator