Annunciata l’uscita del DLC di OlliOlli World, VOID Riders

OXENFREE è pronto a unirsi a OlliOlli World con l’uscita della nuova espansione OlliOlli World: VOID Riders





Lo sviluppatore Night School Studio è lieto ni annunciare che il tanto atteso crossover tra OXENFREE e OlliOlli è finalmente in arrivo, grazie all’uscita del nuovo DLC di OlliOlli World, VOID Riders.







Gli extra-veloci extraterrestri Sair'Rah, Khehvyn e Pftangxi sono arrivati a Radlandia con l'intenzione di acquisire esemplari di skater per il potente Nebulord, VOID Riders. I giocatori si ritroveranno coinvolti nell'avventura del rapimento alieno vestendo i panni di un volto davvero familiare, potendo fare kickflip attraverso i livelli impersonando Alex di OXENFREE e grindando al ritmo di un nuovissimo remix di "Beacon Beach" di scntfc, il Nikitch Dubby edit.

Tutto ciò che serve ai giocatori per accedere ai nuovi contenuti di OlliOlli World è il codice postale MV32FR33. Misteriosamente, il codice postale è stato inserito tramite codice morse in un video di OlliOlli World e in una trasmissione live di Instagram. Ci sono alieni, fantasmi o qualcosa di ancora più nefasto che si infiltra negli account social?

OXENFREE è disponibile per Console, PC, Mac, iOS e Android mentre OXENFREE II: Lost Signals può essere messo in wish list su Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5 e Steam.

