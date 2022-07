Mondiali Atletica : americano Fred Kerley oro nei 100 m

Con il tempo di 9"86 l'vince l'oro nei 100 metri aidileggera di Eugene, Oregon. Podio tutto: argento a Marvin Bracy (9"88), bronzo a Trayvon Bromell (9"88 Solo quarto il giamaicano Oblique Siviglia (9"97). Forfait di Marcell Jacobs alle semifinali dei 100 metri deidileggera di Eugene, Oregon, a causa di un infortunio alla coscia. Lo ha annunciato la Federazione italiana dileggera poco prima dell'inizio della gara. In semifinale le azzurre erano arrivate seconde nella manche con molte difficoltà a 10"4 dal giamaicano Siviglia (9"93), ma si erano qualificate per la semifinale di stasera.

Intanto sette membri della squadra giapponese ai mondiali di Atletica leggera in corso a Eugene, in Oregon, sono positivi al Covid-19. In una dichiarazione congiunta, la World Athletics e la Japan Association of Athletics Federations affermano che il virus ha colpito due maratoneti, l'allenatore della squadra e 4 membri dello staff di supporto. I 7 rimarranno in isolamento per 5 giorni. Tutti gli atleti avevano completato il ciclo vaccinale, requisito richiesto per la partecipazione ai campionati del mondo.

