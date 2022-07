Bayonetta 3 data di lancio

Tante Bayonetta diverse: combattendo nelle strade di Tokyo, sulle montagne della Cina e in molti altri luoghi, i giocatori incontreranno una vera e propria congrega di altre Bayonetta, una più affascinante della precedente. Riuscirà questa alleanza arcana a salvare la realtà dalla distruzione? E cosa avrà in serbo il destino per queste Bayonetta?