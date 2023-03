C’ERA UNA VOLTA UN’APPRENDISTA STREGA



BAYONETTA TORNA SU NINTENDO SWITCH PER



SVELARE LE SUE ORIGINI





Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è il nuovo videogioco sviluppato da PlatinumGames Inc. in arrivo su Nintendo Switch per svelare le origini dell’amatissima Strega di Umbra. Con una incantevole veste grafica disegnata a mano e uno stile narrativo completamente inedito, è finalmente giunto il momento di esplorare il passato di una giovane Bayonetta tra enigmi colorati e magia. Dal 17 marzo, pagina dopo pagina, avrà inizio la storia dell’apprendista Cereza.





Bayonetta è tornata su Nintendo Switch in una veste completamente inedita che farà innamorare i videogiocatoridi ogni genere con la sua incantevole formula adatta a tutti. BayonettaOrigins: Cereza and the Lost Demon rappresentainfatti un radicale cambio di rotta rispetto alla saga originale, diventatacelebre in tutto il mondo grazie alla sua natura di gioco d’azione e al carismadella protagonista.







Con questo nuovo capitolo, pensato come fosse un libro illustrato di favole, la casa disviluppo nipponica sceglie di raccontare la nascita della Strega di Umbra conuno stile unico e iconico, ridimensionando la spettacolarità del personaggioche ha dato il nome alla saga e aiutando la piccola Cereza ad affrontare le sue paure durante il viaggio alla ricercadel potere magico che la aiuterà a salvare la madre. Cereza, infatti, è unaragazza che vorrebbe diventare forte e sicura di sé e che prima di esserechiamata “Bayonetta”, dovrà affrontare una missione a passo di danza attraversole insidie della foresta proibita diAvalon al fianco del demone infernale Cheshire.

Un’avventura in doppio straordinaria epiena di sorprese aspetta di essere scritta e vissuta. Per avere la megliocontro i pericoli e le avversità della foresta proibita, sarà indispensabilesfruttare le abilità di Cereza e Cheshire unendo le loro forze e controllandoindividualmente - in singolo o in coppia - la ragazza e il demone. Gli enigmi,le sfide e le insidie dell’ambiente circostante dovranno essere affrontatiutilizzando contemporaneamente il controller Joy-Con sinistro per lanciare incantesimi e trasformare i dintornicon l’apprendista strega e il controller Joy-Condestro per scatenare la forza di Cheshire e superare ogni ostacolo.







La collaborazione sarà la chiave persopravvivere, esplorare i segreti della selva e trovare una via di uscita dai Tír na nÓg, i labirinti sotterranei chemetteranno a dura prova i due alleati con illusioni e tranelli. Fortunatamente,il territorio offrirà anche utili risorse che permetteranno di potenziare leloro abilità: nuclei elementali e ingredienti per creare pozioni e intruglimagici saranno un elemento fondamentale per equilibrare e arricchirel’esperienza di gioco. Il prologodella saga di Bayonetta si impegnainfatti ad adattarsi all’esperienza e alle capacità di tutti, permettendo ancheai videogiocatori in erba di muovere i primi passi al fianco di Cereza alleprese con il suo apprendistato di stregoneria.

L’imperdibileappuntamento con la giovane novizia e il demone Cheshire è fissato il 17 marzo e per l’occasione, il notoillustratore romano Giacomo Bevilacqua (diA Panda Piace) ha realizzato un'illustrazione che immortala i due protagonistidi questa nuova e incantevole avventura.







L'opera riproduce lo stile graficounico del titolo, una fiaba che racconta le origini di uno dei personaggi alfemminile più iconici di Nintendo. BayonettaOrigins: Cereza and the Lost Demon è preordinabile sia in digitale, sia inversione su scheda direttamente dal My Nintendo Store e saràdisponibile a partire da questa data solo su Nintendo Switch, pronto a conquistare tutti con i suoi colori pastello e il suo ammaliante sapore di magia.







