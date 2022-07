THE DIVISION RESURGENCE MOSTRA IL PRIMO VIDEO DI GAMEPLAY

Ubisoft mostra il primo video di gameplay per Tom Clancy’s The Division Resurgence.

Le riprese mostrano gli Agenti della Divisione che incontrano i nemici nelle strade di New York. Potrai vedere come il gioco è stato reimmaginato per i dispositivi mobile e dare un’occhiata da vicino alla personalizzazione delle armi e agli scontri a fuoco.

Avrai anche la possibilità di sperimentare l’open world di The Division Resurgence durante i prossimi test.

The Division Resurgence sarà disponibile per iOS e Android™ su App Store® e Google Play™. Visita https://www.ubisoft.com/it-it/game/the-division/resurgence per la possibilità di partecipare al prossimo test.

