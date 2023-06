ANNUNCIATO THE DIVISION RESURGENCE

THE DIVISION RESURGENCE ANNUNCIATO DURANTE UBISOFT FORWARD

L'esperienza AAA del franchise The Division arriva su mobile; gli utenti Android e iOS possono pre-registrarsi per sbloccare le ricompense esclusive. Premi unici al lancio



Durante Ubisoft Forward Live, Ubisoft ha annunciato la finestra di lancio di Tom Clancy's The Division Resurgence, un nuovo gioco mobile sparatutto RPG in terza persona free-to-play ambientato in un enorme open world urbano. The Division Resurgence porta l'acclamata esperienza AAA di The Division sui dispositivi portatili. In questa nuova opera del franchise di Tom Clancy's The Division, scoprirai una nuova trama indipendente ambientata in un vasto open world in cui sarai libero di vagare in un ambiente urbano incredibilmente dettagliato, con una prospettiva straordinaria e unica sugli eventi-chiave della storia che hanno avuto luogo in The Division e The Division 2.The Division Resurgence uscirà per dispositivi Android e iOS nell'autunno del 2023. I giocatori Android e iOS che si pre-registrano ora, riceveranno ricompense uniche nel gioco al momento del lancio.Nel frattempo, i giocatori di alcuni paesi selezionati possono partecipare a un test regionale e giocare a The Division Resurgence a partire dal 13 giugno e fino al 24 luglio. Una seconda Beta regionale avrà luogo a partire dall'8 agosto e terminerà il 19 settembre. I paesi selezionati sono: Australia, Cile, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Filippine, Spagna e Svezia.I giocatori di queste aree possono registrarsi per avere la possibilità di partecipare alla Beta regionale su Google Play Store per dispositivi Android o su http://thedivisionresurgence.com/. I giocatori selezionati saranno invitati a partecipare alla beta. I giocatori su mobile che hanno partecipato ai test precedenti, indipendentemente dalla regione, avranno anche la possibilità di giocare a The Division Resurgence durante la Beta regionale.La Beta regionale includerà nuovi contenuti rispetto alle precedenti fasi di test, tra cui un maggior numero di missioni principali, attività e una nuova specializzazione per gli agenti. I giocatori sono invitati a condividere il loro feedback con il team di sviluppo attraverso un sondaggio all'interno del gioco e strumenti di segnalazione dei bug. I giocatori possono anche fornire il loro feedback sul server Discord ufficiale di The Division Resurgence.

