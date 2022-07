Kirby’s Dream Buffet arriva su Nintendo Switch quest'estate

Esperti e principianti potranno competere in divertenti gare multiplayer ambientate in golosissimi percorsi a ostacoli



Quest’estate, Kirby’s Dream Buffet servirà una deliziosa porzione di divertimento multiplayer in locale e online su Nintendo Switch!



Disponibile esclusivamente nel Nintendo eShop, Kirby’s Dream Buffet vedrà una banda di famelici Kirby affrontarsi in frenetiche gare multiplayer divise in quattro round e ambientate in percorsi uno più ghiotto dell’altro. Per trionfare, i giocatori dovranno fare scorpacciata di fragole per far crescere il loro Kirby e affidarsi ad abilità familiari, chiamate questa volta abilità cibo di copia.



Il trailer di annuncio di Kirby’s Dream Buffet mostra le prime immagini del gioco in azione.



Il gameplay di Kirby’s Dream Buffet è adatto a esperti e principianti, ma offre al contempo il giusto livello di sfida per chi è alla ricerca di un po’ di competizione tra amici.



Maggiori dettagli su Kirby’s Dream Buffet saranno svelati prossimamente.



