Apex Legends Mobile Stagione 2: DISTORSIONE viene lanciato oggi e fa debuttare una nuova leggenda mobile-first L'introduzione di 'Rhythm Slinger' Rhapsody porta un nuovo aggiornamento in piena espansione che include una nuova mappa, una modalità di gioco Hack, una nuova stagione classificata, LTM e un Pass Battaglia ricco di contenuti. La mappa Canyon dei Re, amatissima dai fan, arriva anche su Apex Legends Mobile EA e Respawn Entertainment sono liete di annunciare che l'aggiornamento Stagione 2: Distorsione per Apex Legends Mobile viene lanciato oggi per i giocatori in tutte le regioni in cui il gioco è disponibile. Sulla scia dell'aggiornamento di metà stagione Morsa del Gelo, che ha visto il ritorno della beniamina dei fan Loba, la Stagione 2: Distorsione segnerà il debutto della seconda leggenda mobile Rhapsody, una DJ amante del ritmo con un simpatico ma letale aiuto bot controllato dall'intelligenza artificiale di nome "Rowdy". Oltre all'introduzione di Rhapsody, la Stagione 2: Distorsione presenta anche altri nuovi contenuti importanti, tra cui una nuova mappa, una nuova modalità e il debutto su cellulare della mappa della casa di Skull Town: Canyon dei Re. Oggi è stato pubblicato un trailer per presentare e celebrare l'aggiornamento Stagione 2: Distorsione A poco meno di due mesi dal lancio, Apex Legends Mobile ha già iniziato a distribuire importanti aggiornamenti dei contenuti mobile-first che sono i primi passi di una roadmap ricca di contenuti. Le caratteristiche principali della Stagione 2: Distorsione includono: Nuove Mappe: Pythas Block 0: Una bellissima mappa Deathmatch a squadre per dispositivi mobili, Pythas Block 0 è un campus aziendale di proprietà della Pythas Inc. che si trova in alto sopra la città di Kómma su Solace.

Canyon dei Re: Il Re è tornato! Per celebrare il lancio di Canyon dei Re su cellulare, Rhapsody ha messo sulla mappa alcuni biglietti VIP per il suo prossimo concerto, che i giocatori potranno trovare. Nuove Modalità: Gioco d'armi: Ottenere uccisioni per farsi strada nell'ampio arsenale di armi disponibili nei giochi Apex. Il maggior numero di punti o tre uccisioni in mischia vincono in questa modalità di gioco veloce!

Hack: in questa modalità, due squadre si affrontano come hacker contro difensori. Un satellite ADS con cannone orbitale è stato costruito sopra il campo di gioco. La squadra di hacker lavora insieme per hackerare uno dei due siti sulla mappa e guadagnare punti. Dopo aver ottenuto tre punti, il satellite punirà gli avversari riducendoli in cenere. Il compito dei difensori è quello di fermare gli hacker a tutti i costi! Nuova Leggenda: Rhapsody Una DJ di Kómma, dove il gigante tecnologico Pythas Inc. controlla tutto, Rhapsody ha usato il suo amore per la musica per emergere dal pericoloso quartiere della vita notturna: Neon Dunes e diventare una delle Leggende più in voga della scena di Apex. Sua madre, un brillante ingegnere dell'intelligenza artificiale che ha creato Rowdy, il bot compagno di Rhapsody, ha avuto una storia travagliata con Pythas, e ora Rhapsody compete negli Apex Games sotto la loro bandiera. Rhapsody possiede una serie di vantaggi e abilità, tra cui:

Passiva: Orecchio dotato - Capta e visualizza i suoni da una gamma estesa.



Tattica: Inno scatenato - Riproduce un brano potente che accelera i compagni di squadra vicini e ricarica gli scudi. I danni subiti interrompono l'effetto.



Capacità finale: Rave di Rowdy - Rowdy proietta un muro di luci lampeggianti che blocca la vista e le scansioni in arrivo.

I vantaggi della progressione della leggenda:

Controllo del volume - I compagni di squadra colpiti dalla tua Tattica guadagnano temporaneamente Orecchio dotato.



Emorragia sonora - A volte gli effetti delle visualizzazioni sonore 3D vicine passano attraverso le pareti.



Controllo volume - L'esecuzione continua aumenta la portata di Orecchio dotato.



Riverbero - Più compagni di squadra colpiscono la tattica, più a lungo dura.



Armonia - La tattica aumenta la velocità delle rianimazioni e l'effetto degli oggetti curativi.



Ritmo di Rowdy - Durante la tua ultimate, i compagni di squadra che si trovano vicino a Rowdy ricaricano più velocemente. Nuovi Eventi Presa di possesso della città: Bis a profusione - La portaerei Bis a profusione è arrivata a Canyon dei Re dipinta dalla punta alla coda con vernice al neon quasi come la musica dei Rhapsody. Atterrate sulla Bis a profusione per ottenere un fantastico bottino e la possibilità di trovare un pass VIP.

Rhapsody LIVE: Completa le sfide nel gioco per guadagnare poster speciali di Rhapsody per commemorare questo nuovo arrivo delle Leggende nei Giochi Apex!

Conquistatore di Re: Esplora il Canyon dei Re e completa le missioni in luoghi specifici della mappa per ottenere ricompense! E molto altro! Club Showdown: Riunite i membri del vostro club e salite in cima alle classifiche completando gli obiettivi! Mostra l'orgoglio del tuo club e accumula punti per poter riscattare premi speciali. Più alta è la classifica, migliori saranno i premi!

Nuovo negozio stagionale Distorsione

Nuovo Pass Battaglia

Aggiornamenti all'esperienza utente per la prima volta Oltre a tutti questi nuovi fantastici contenuti in arrivo su Apex Legends Mobile, i giocatori possono aspettarsi una serie di miglioramenti, aggiornamenti e nuovi bilanciamenti per le armi, le modalità di gioco, il sistema di classificazione e altro ancora. L'elenco completo degli aggiornamenti, comprese le correzioni di bug, è disponibile nelle note della patch qui. Apex Legends Mobile è un gioco strategico battle royale che offre un tocco unico al leggendario gameplay basato sui personaggi, alle battaglie di squadra migliori della categoria e ai combattimenti veloci che hanno cementato il posto del gioco come uno dei migliori sparatutto al mondo, il tutto in un pacchetto mobile. Per ulteriori informazioni su Apex Legends Mobile, visita il sito: https://www.ea.com/games/apex- legends/apex-legends-mobile

