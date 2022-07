NVIDIA all’Amazon Prime Day con offerte incredibili

NVIDIA, annuncia oggi offerte senza pari in occasione dell’Amazon Prime Day. Il 12 e il 13 luglio sarà possibile acquistare NVIDIA Shield TV, laptop e schede grafiche a prezzi vantaggiosi, tra cui spiccano i super performanti laptop ASUS TUF Dash F15 con scheda grafica GeForce RTX 3050 a €799.00 e ACER Predator Triton 300 con GeForce RTX 3060 a €1,099.00.

NVIDIA SHIELD TV

SHIELD TVe SHIELD TV Pro saranno entrambi disponibili a prezzi promozionali solo su Amazon. L’arrivo di queste offerte rappresenta una grande opportunità per tutti gli utenti di poter acquistare Shield TV, il dispositivo Android TV più avanzato sul mercato, in grado di offrire la maggior parte dei contenuti 4K (inclusi Dolby Vision HDR, Dolby Atmos e Dolby Digital Plus), upscaling AI avanzato e tutti i migliori giochi tramite il servizio di cloud gaming di NVIDIA GeForce NOW in 4k.

SHIELD TV sarà disponibile con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato a119€, mentre SHIELD TV Pro potrà essere acquistata con sconto del 15% a 169€.

Tanti laptop e schede grafiche a prezzi convenienti

Prime Day offre anche la possibilità di aggiornare il proprio hardware con molte offerte vantaggiose su GPU e laptop, disponibili a ottimi prezzi promozionali.

Sia i giocatori che i creator potranno finalmente godere di una grafica realistica e coinvolgente grazie al Ray Tracing di seconda generazione, oltre 200 titoli con DLSS e la migliore esperienza di gioco grazie i driver di gioco dedicati alle GPU più veloci del mondo con architettura NVIDIA Ampere.

Laptop ASUS TUF Dash con GeForce RTX 3050, 15,6" FHD Anti-Glare 144Hz, Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, 512GB SSD , Win 10 Home, disponibile su Amazon - al prezzo di €799.00

Laptop ACER Predator Triton 300 con GeForce RTX 3060, 14" FHD 144 Hz, Intel Core i7-11370H, RAM 16GB, SSD 512GB, Win 11 Home , disponibile su Amazon - al prezzo di €1,099.00

Laptop MSI Katana GF66 con GeForce RTX 3070, 15.6" FHD 144Hz, Intel I7-11800H, 16GB RAM, 512GB SSD , Win 11 Home , disponibile su Amazon - al prezzo di €1,399.00

GPU Asus Dual GeForce RTX 2060, 6GB GDDR6 , disponibile su Amazon - al prezzo di €349.99

GPU ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti Boost Clock, 1785 MHz , disponibile su Amazon - al prezzo di €1,189.99

GPU ASUS Phoenix GeForce RTX 3060, 12 GB GDDR6 , disponibile su Amazon - al prezzo di €424.99

GPU EVGA GeForce RTX 2060, 6GB GDDR6 , disponibile su Amazon - al prezzo di €329.00

GPU Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Ti MASTER, 8GB GDDR6X , disponibile su Amazon - al prezzo di €799.99

GPU Gigabyte VISION GeForce RTX 3080 Ti, 12G GDDR6X/384bit , disponibile su Amazon - al prezzo di €1,199.00

GPU Gigabyte VISION GeForce RTX 3070 Ti Vision OC - 8 GB GDDR6X, disponibile su Amazon - al prezzo di €789.99

GPU Gigabyte GeForce RTX 3060 GAMING OC 12GB V2 LHR GDDR6 , disponibile su Amazon - al prezzo di €459.00

GPU Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC LHR OC 10GB V2 LHR GDDR6X , disponibile su Amazon - al prezzo di €979.00

GPU Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC GDDR6X , disponibile su Amazon - al prezzo di €1,100.00

GPU Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 12G ,disponibile su Amazon - al prezzo di €1,100.00

Altre News per: nvidiaall’amazonprimeofferteincredibili